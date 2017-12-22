5 стран, где запрещено Рождество

Саудовская Аравия, Бруней, Саудовская Аравия, Таджикистан и КНДР – это страны мира, в которых лучше даже не вспоминать о Рождестве.

Об этом пишет maximum.fm.

Саудовская Аравия

Здесь исповедуют радикальный ислам. Сунниты считают День рождения пророка Мухаммеда, как и Рождество Христа – праздниками, связанными с культом личности, что исламом не одобряется. Правительство страны запретило отмечать Рождество даже христианам.

Бруней

Жителям этой страны грозит 5 лет тюрьмы, если они посмеют отпраздновать Рождество. Тем, кто не является мусульманами, отмечать его в тесном кругу разрешается, но запрещается рассказывать об этом мусульманам.

Северная Корея

Северокорейские СМИ называют елку “инструментом изящной психологической войны”, которая хуже всевозможных ракет. Корейцам позволяют веселиться только по случаю дня рождения лидера страны, вождя-солнца Ким Ир Сена и успешных ядерных испытаний.

Сомали

Правительство наложило запрет на празднование Рождества и Нового года несколько лет назад и ежегодно предупреждает население, что отмечать день рождения Христа – незаконно. Здесь считают, что Рождество противоречит принципам ислама, а вечеринки по случаю праздника – зеленый свет для терактов.

Таджикистан

В этой постсоветской стране запрещено устанавливать елки в школах, раздавать детям подарки, запускать фейерверки и организовывать застолья по случаю Рождества и Нового года.

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