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Археологи нашли подводку для глаз, которой 5 тыс. лет

Археологическая экспедиция обнаружила в палестинском Иерихоне остатки подводки для глаз, возраст которой оценивается в 5000 лет.

Єрихон

Об этом пишет nplus1.ru со ссылкой на National Geographic.

Издание отмечает, археологи под руководством Лоренцо Нигро нашли в доме пять перламутровых раковин, сложенных одна в другую.

В двух из них были следы субстанции черного цвета. Это оксид марганца, который входил в состав сурьмы – черной краски, которую женщины на Ближнем Востоке до сих пор используют для подводки глаз и бровей.

Исследователи предполагают, что оксид марганца привозили в Иерихон с Синайского полуострова, из марганцевых копей, где его добывали древние египтяне.

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К слову, летом под Полтавой археологи нашли скифское золото и амфоры.

Фото: nplus1.ru

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