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Биткоин обрушился

После рекорда в $20 тысяч курс биткоина упал до $13 тысяч. Только за последние сутки он потерял 17% в цене.

Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCup.

По состоянию на утро его цена – $13 2о3.

Альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash подешевела на 26% — до $2 678.

Читайте: Почему биткоин падает, а Bitcoin Cash растет на 40%

Напомним, что с 17 до 20 декабря биткоин подешевел с $20 089 до $16,626.

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