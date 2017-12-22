Биткоин обрушился

После рекорда в $20 тысяч курс биткоина упал до $13 тысяч. Только за последние сутки он потерял 17% в цене.
Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCup.
По состоянию на утро его цена – $13 2о3.
Альтернативная криптовалюта Bitcoin Cash подешевела на 26% — до $2 678.
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Напомним, что с 17 до 20 декабря биткоин подешевел с $20 089 до $16,626.
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