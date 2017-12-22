Сегодня в Украине отмечают День святой Анны. Что нельзя делать в этот праздник и приметы – в материале Фактов ICTV.

История праздника

Святая праведная Анна была матерью Девы Марии и, соответственно, бабушкой Иисуса Христа.

Жила она со своим супругом – праведным Иоакимом в Назарете. Они до старости оставались бездетными. Однажды первосвященник отказался принимать у Иоакима приношения, так как к бездетным семьям относились с презрением, считая, если у семьи нет детей, то из их рода не мог родиться Мессия.

Иоаким удалился в пустыню и молился Господу. Ему явился ангел и сообщил, что его жена родит Дочь. Анна со слезами молилась в саду, и ей также явился ангел, говоря, что у нее родится благословенная Дочь, Которую нужно назвать Мария. У супругов родилась Дочь – Пресвятая Дева Мария.

В день Анны женщины обращаются к святой как к защитнице и покровительнице. Особо почитается День святой Анны беременными и матерями: ее просят о легких родах, здоровом ребенке, достаточном количестве молока.

Запреты

Нельзя в этот день заниматься стиркой, шитьем, вышиванием, уборкой и другими серьезными делами и грязной работой.

Праздник святой Анны в уходящем 2017 году приходится на пятницу – а это постный день. Поэтому в этот день нельзя есть мясо, молоко. Ограничение распространяется и на рыбу, которую в Рождественский пост едят по вторникам, четвергам, субботам и в воскресенье.

Под запрет автоматически попадают также любые блюда или продукты, приготовленные с использованием животной пищи, например, сдобная выпечка или майонез.

В целом, рацион постящегося человека в День святой Анны должен состоять с сухоядения и пищи без использования растительного масла.

Приметы

если на Анну солнечно и светло – Новый год будет теплым и пасмурным, а следующий год – урожайным;

иней на деревьях – к урожайного года;

если на зимнюю Анну снег лежит вплотную к забору, то лето будет неурожайным;

если беременная женщина нарушит традиции этого дня, то это впоследствии скажется на ее ребенке;

раздувая огонь в печи, будущая мать рискует оставить на ребенке красную метку;

в этот день силы света и тьмы борются между собой, а потому без особой необходимости лучше не выходить из дома.

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