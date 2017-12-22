Каким будет первый месяц 2018 года, что ожидать каждому из знаков зодиака – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Подробный гороскоп на декабрь составила астролог Людмила Халанская.

Гороскоп для Овнов

Первый месяц нового года доставит Овнам немало хлопот. Настоящая атака из негативных аспектов сразу от шести планет продлится практически весь месяц, хотя затронет разных представителей вашего знака в разное время в течение января.

Особенно неприятным этот месяц окажется для родившихся в начале и середине знака Овен (окончание марта – 10 апреля). Сатурн может ограничить ваши возможности, не давать вам развернуться в полную силу. И это еще в лучшем случае! Чтобы не подвергаться негативному воздействию Сатурна, будьте внимательны и послушны со старшими, начальством, представителями власти. Не нарушайте законы, не начинайте в этот период судебных разбирательств.

Для родившихся после 10 апреля Овнов Сатурн также может представлять проблему, но в значительно меньшей степени. Зато вас по-прежнему не оставят в покое два других недружественных аспекта – от Плутона и находящегося в вашем знаке Урана. А значит, неприятные перемены в жизни все еще актуальны для вас. И не всегда радостные неожиданности тоже.

Также, по крайней мере до 20-ого января, апрельским Овнам следует воздержаться от дорогих необдуманных покупок и любых манипуляций со своей внешностью. В это же время у вас могут возникнуть трудности в социальной реализации.

Гороскоп для Тельцов

Тельца начало нового года порадует позитивными аспектами. Жизнь сложится если не прекрасно, то вполне благополучно, так как большинство аспектов в январе будет исходить от дружественного вам Козерога.

Солнце и Венера две первые декады месяца помогут Тельцам, родившимся в мае, поддерживать гармоничные отношения с любимыми, правильно распоряжаться деньгами, совершать удачные покупки и быть красивыми. А также поспособствуют вашей общественной жизни. Однако не обойдется и без некоторых препятствий в достижении целей. Не взваливайте на себя дополнительных нагрузок, не старайтесь объять необъятное. Для множества дел сейчас не лучшее время, лучше просто получайте удовольствие от жизни.

Апрельские Тельцы меньше подвержены в январе воздействию планет, кроме позитивного аспекта от единственной планеты – Сатурна. Этот аспект благоприятен для урегулирования юридических вопросов, ведения судебных процессов, обращения в различные инстанции, а также для контактов с вышестоящими, начальством, представителями власти. Много приятных моментов может быть у вас и в общении со старшими друзьями и пожилыми родственниками.

Гороскоп для Близнецов

Лишь последняя декада января будет отмечена для Близнецов активными аспектами. Так складываются звезды, что Солнце в астрологической карте Близнецов не подпадает в самом начале этого нового года под какое-нибудь существенное влияние. Конечно, астрологическая карта каждого человека содержит в себе не одно лишь Солнце, но и другие планеты и компоненты. Однако общий гороскоп для всего знака Зодиака описывает только Солнце, все прочие показатели можно увидеть исключительно в персональном гороскопе, составленном на дату и время рождения.

Поэтому обратимся к Солнцу. Последняя декада января обещает быть для Близнецов весьма успешной и приятной. Вы сможете уделить внимание своим близким, проявить или получить подтверждение любви. В работе и другой личной деятельности также все будет складываться благополучно.

Но все же июньским Близнецам следует проявлять бдительность и не доверять непроверенной информации, так как Нептун уже долгое время создает с вашим Солнцем негативный аспект. К сожалению, его действие продлится еще много месяцев, поэтому не давайте себя обмануть и не обманывайтесь сами.

Читайте: Кто разбогатеет в январе 2018 – гороскоп

Гороскоп для Раков

Для Раков астрологическая ситуация начала года будет зависеть от даты рождения. Июньские Раки весь месяц будут находиться под воздействием Сатурна, который в январе создает оппозицию с вашим знаком. Это может проявиться в виде напряжения, некоторого сопротивления или давления со стороны начальства, закона, власти или старших людей. Кто-то из вашего окружения, старший по возрасту или по положению, окажется к вам в оппозиции. Или же возникнут юридические вопросы, которые придется решать. Вообще, все, что имеет отношение к регламенту, закону и власти, может создать проблему для вас в январе.

Родившиеся в середине знака Рак (около 5 июля) некоторое напряжение почувствуют лишь в начале месяца. А вот поздним Ракам по-прежнему следует быть готовыми к разным неприятным сюрпризам. Длительные негативные аспекты от Плутона и Урана еще долгое время могут досаждать вам непредсказуемыми поворотами в жизни и не слишком желанными переменами. Зато Марс и Юпитер все еще подпитывают вас своим благотворным влиянием, поэтому ваши личные действия окажутся вполне успешными.

Гороскоп для Львов

Начало нового года Львы проведут в целом благополучно. Лишь те представители знака, которые родились после 5 августа, могут столкнуться с препятствиями в делах. Сейчас подходящим для вас будет девиз: лучше меньше, да лучше. Не гонитесь за двумя зайцами, беритесь только за действительно неотложные дела, а остальные пока пусть подождут.

Вторая половина января может стать более напряженной, особенно для июльских Львов. Солнце и Венера окажутся в оппозиции с вашим знаком, поэтому в отношениях с любимыми и значимыми для вас людьми возможно напряжение. Также это не самое благоприятное время для дорогих покупок и наведения красоты, будь то ваша внешность или убранство жилища. Не совсем гладко могут продвигаться и другие ваши инициативы или попытки самореализации.

К счастью, длительные негативные аспекты в январе по-прежнему не затрагивают Львов.

Гороскоп для Дев

Первая половина января станет настоящим праздником для Дев, особенно, если вы родились в сентябре. Все ближние планеты в этот период создадут с вашим знаком только благоприятные аспекты. Воспользуйтесь таким замечательным временем для важных дел или активного отдыха. Любые ваши начинания окажутся сейчас успешными и принесут удовольствие.

Для родившихся после 10 сентября представителей знака удачным будет весь январь. А те из Дев, кто появился на свет в августе, хотя и не подпадут под действие благоприятных аспектов от ближних планет, смогут посвятить первый месяц года урегулированию юридических и других вопросов, связанных с официальными инстанциями.

Также для августовских Дев это хорошее время, чтобы побороться за более высокий пост и подняться на следующую ступеньку карьерной лестницы, получить новую звездочку на погоны или каким-нибудь иным способом испытать на себе благосклонность начальства.

Читайте: Гороскоп удачи: кому повезет в 2018 году

Гороскоп для Весов

Сложным окажется для Весов первый месяц нового года. Весь январь те Весы, которые родились в октябре, будут вынуждены противостоять негативным аспектам Солнца, Венеры и Меркурия. Эти аспекты могут вносить в вашу жизнь неприятные моменты, касающиеся как вашей деятельности, так и отношений с близкими. Необдуманные покупки, неудачные эксперименты с внешностью или проблемы в поездках и различных способах коммуникаций могут испортить вам настроение. К счастью, такая ситуация продлится лишь первую половину месяца.

Но и во второй половине января октябрьские Весы должны проявлять терпение и не рубить с плеча. Плутон по-прежнему негативно воздействует на ваше Солнце, особенно если вы родились после 10-ого октября. Поэтому вам лучше всегда быть готовыми к не совсем приятным для вас переменам.

Для сентябрьских Весов актуальным в январе будет лишь один негативный аспект – с Сатурном. Этот аспект предостерегает от любых нарушений закона, не способствует обращению к представителям власти и в различные административные органы, провоцирует проблемы со старшими по возрасту или по положению людьми. Переждите прохождение Сатурна по первым градусам Козерога, будьте бдительны и не совершайте правонарушений.

Гороскоп для Скорпионов

Хороший период ожидает Скорпионов в начале нового года. Особенно это касается ноябрьских представителей знака. Позитивные аспекты с Солнцем и Венерой, а также прохождение по Скорпиону Юпитера и Марса сделают вашу жизнь насыщенной и яркой. Вы сможете получить удовольствие от покупок и подарков, с радостью провести время с любимыми, проявить себя в социальной деятельности, – словом, будет много приятных возможностей.

Меньше событий в январе у октябрьских Скорпионов. Но и вам также может улыбнуться удача в тех сферах, которые имеют отношение к начальству, различным организациям и официальным лицам. Если вам необходимо урегулировать юридические вопросы или обратиться к представителям власти с каким-то прошением, документами, то в январе самое время это сделать. Также можете воспользоваться началом нового года для общения со старшими друзьями и родственниками, уделите им внимание, займитесь решением их насущных проблем.

Но все же лучше не затягивать с важными делами и закончить их до 20-х чисел января, так как позже Солнце и Венера не будут столь благосклонны к Скорпионам.

Гороскоп для Стрельцов

В целом январь для Стрельцов будет благополучным. Никакие негативные аспекты в это время не коснутся вас, а вторая половина месяца будет отмечена гармоничным влиянием Солнца и Венеры на ваш знак Зодиака. Поэтому сначала ноябрьские, а за ними и декабрьские Стрельцы смогут сполна насладиться любимыми занятиями, получить знаки внимания от партнёров, побаловать себя и своих близких дорогими, красивыми подарками.

Но всё же держите голову трезвой и не поддавайтесь обману и обольщению: Нептун по-прежнему имеет влияние на Стрельцов, во всяком случае, на тех, кто родился после 5 декабря. Этот аспект может поставить вас в ложное положение, направить по неверному пути или подтолкнуть к неумеренному потреблению алкоголя. Остерегайтесь любого затуманивания своего сознания, не доверяйте непроверенной информации, не злоупотребляйте медикаментами.

Читайте: Секс-гороскоп для всех знаков зодиака на 2018 год

Гороскоп для Козерогов

Именинники января Козероги будут не на шутку заняты в начале нового года как приятными, так и серьезными делами. Если же вы родились в декабре, то ваша деятельность может быть несколько ограничена теми или иными обстоятельствами. Не все, чего бы вам хотелось сейчас, окажется для вас доступным. В то же время при строгом соблюдении правил и высокой дисциплине вы вполне сможете добиться желаемого результата, особенно в тех сферах, где закон и порядок являются первостепенными.

Для родившихся после 5 января Козерогов актуальным остаётся влияние Плутона, который уже давно находится в вашем знаке. Однако с декабря к Плутону присоединился строгий Сатурн и коварная Черная Луна – эта не самая приятная компания будет затрагивать то одних, то других Козерогов и вносить в вашу жизнь проблемы и напряжения. Всё же позитивный аспект с Юпитером не позволит этой троице уж слишком испортить вам жизнь. Не совершайте необдуманных поступков, а если решились на перемены, то делайте все исключительно в рамках закона, дисциплинированно и ответственно.

Гороскоп для Водолеев

Начало нового года Водолеи встретят без особых проблем. И хотя Юпитер все еще негативно воздействует на родившихся после 10 февраля представителей вашего знака, но это воздействие становится всё слабее. Выражаться оно может в чрезмерной загруженности не самыми приятными делами, а также в том, что окружающие не всегда будут разделять ваши взгляды и мнения.

Но в остальном январь сложится для Водолеев вполне благополучно, особенно приятным он станет для январских представителей знака: никакие негативные аспекты не затронут вас, а позитива будет более, чем достаточно. Поэтому празднуйте Новый год радостно и весело, одаривайте близких подарками и вниманием, отправляйтесь в путешествия, украшайте себя и своё жилище – всё у вас сейчас будет получаться легко и с удовольствием.

Читайте: Любовный гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Гороскоп для Рыб

Исключительно благоприятными аспектами будет отмечено начало нового года для Рыб. Ваш знак Зодиака окажется в январе в самом выигрышном положении, никакие негативные влияния не будут затрагивать его в течение всего месяца. Поэтому практически все представители Рыб в январе, каждый в своё время, смогут испытать полный спектр гармоничных аспектов от ближних и дальних планет и воспользоваться ими с максимальной выгодой.

Вы можете планировать любые дела или посвятить время отдыху, заняться юридическими вопросами или посвятить время близким, совершать покупки или углубиться в самореализацию, – все это сейчас доступно для вас. Конечно, значение имеет также расположение других планет в вашем личном гороскопе, но то, что касается Солнца, в январе будет однозначно гармонично для Рыб. Не упустите это прекрасное время, используйте его по максимуму.