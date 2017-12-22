Гороскоп на сегодня, 22 декабря

Сегодня может проявляться склонность к скоропалительным и резким суждениям.
Астропрогноз публикует Telegram-канал ASTRO.EXPERT.
Благоприятная деятельность:
Настало благоприятное время для путешествий.
День подходит для очищения, избавления от ненужных вещей, мыслей и эмоций.
Уделите время успокоению ума — духовные практики, медитация, текущая работа в спокойном режиме будут этому способствовать. Также расслабиться нервной системе поможет масляный массаж.
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Неблагоприятная деятельность:
Не стоит сегодня надевать новую одежды.
Также звезды рекомендуют не проводить финансовые операции.
К слову, ранее мы писали, кому из знаков зодиака повезет в 2018 году.