Гороскоп на сегодня, 22 декабря

Сегодня может проявляться склонность к скоропалительным и резким суждениям.

Астропрогноз публикует Telegram-канал ASTRO.EXPERT.

Благоприятная деятельность:

Настало благоприятное время для путешествий.

День подходит для очищения, избавления от ненужных вещей, мыслей и эмоций.

Уделите время успокоению ума — духовные практики, медитация, текущая работа в спокойном режиме будут этому способствовать. Также расслабиться нервной системе поможет масляный массаж.

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Неблагоприятная деятельность:

Не стоит сегодня надевать новую одежды.

Также звезды рекомендуют не проводить финансовые операции.

К слову, ранее мы писали, кому из знаков зодиака повезет в 2018 году.