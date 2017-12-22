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Новогодняя елка лечит депрессию

Праздничная новогодняя елка благотворно влияет на человека – от депрессии не останется и следа, а еще поможет в борьбе с серьезными заболеваними.

Ялинка

Об этом пишет Cosmo.

Дело в том, что кора елки содержит эфирные масла, хлорофилл, витамины, фитогормоны, бактериостатические и антигельминтные вещества, которые незаменимы в лечении заболеваний почек и сердечно-сосудистой системы. Это дерево также поможет вывести радионуклиды.

Но самое приятное, что время, проведенное возле елки, очень расслабляет нервную систему.

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Ранее мы писали о том, как правильно выбрать живую и искусственную елку.

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