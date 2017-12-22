Секс зимой – в чем польза

Интимная близость наиболее важна для организма человека в зимнее время, так как секс способствует выработке антител, которые укрепляют иммунитет и помогают победить болезни.

По словам ученых, как только человек почувствовал, что простудился, нужно заняться сексом, во время которого выработка антител увеличивается на 30 процентов, сообщает Корреспондент.net. Кроме того, это способствует выработке коллагена, который омолаживает организм и улучшает состояние кожи.

Также секс помогает укрепить сердце, снижает риск раковых заболеваний груди и простаты.

Все эти полезные свойства интимной близости крайне важны для поддержания здоровья именно в холодное время года, когда в организме человека наблюдается недостаток витаминов.

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