Ежегодно католическое Рождество отмечается 25 декабря. Что готовить на праздничный ужин и рецепты главных блюд – в материале Фактов ICTV.
Рождественский ужин состоит традиционно только из постных блюд: овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей – все это символы здоровья, удачи и достатка.
Обязательно на столе присутствует и рыба. По правилам, в рождественскую ночь мясных блюд на столе быть не должно.
Любопытно, что за рождественским столом всегда есть одно пустое место – кто бы ни пришел в дом – он будет желанным и дорогим гостем.
Мы предлагаем вам варианты трех главных блюд на рождественском столе.
Запеченная рыба с грибами
Ингредиенты:
- 1 кг рыбы (например, карп, судак);
- 200 г шампиньонов;
- 70 г масла;
- 2 луковицы;
- 1 ст. сметаны;
- 1 ст. л. муки;
- 100 г сыра;
- 2 ст. л. панировочных сухарей;
- специи по вкусу;
- соль по вкусу;
- свежая зелень.
Приготовление:
Рыбу необходимо чистить от чешуи и внутренностей. Срежте филе, положите на смазанное маслом металлическое блюдо и запеките в духовке до полуготовности.
Грибы нужно очисть, хорошо промыть, нарезать крупными ломтиками, положить в кастрюлю, добавить нарезанный кружками лук, соль, перец, 0,5 стакана воды и тушить до полной готовности.
Рыбу покройте грибами, залей подсоленной сметаной, смешанной с мукой. Затем густо посыпьте сыром, натертым на крупной терке и смешанным с сухарями.
Слегка сбрызните растопленным маслом и запекайте в духовке до образования золотистой корочки.
Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью.
Рождественский кекс
Ингредиенты:
для теста:
- 600 г муки;
- 250 г меда;
- 250 г сливочного масла;
- 1 ст. сахара;
- 6 яиц;
- 500 г сметаны;
- 100 г измельченных орехов;
- 1 ч. л. корицы;
- 1 ч. л. соды;
- соль по вкусу.
для украшения – выбирай по вкусу:
- сахарная пудра;
- корица;
- цукаты;
- свежие ягоды;
- тертый шоколад.
Приготовление:
Масло разотрите с сахаром добела, добавьте желтки и продолжайте растирать массу до полного исчезновения кристаллов сахара. Затем добавьте теплый расплавленный мед с корицей, сметану, соль, соду, муку и введите взбитые в стойкую пену белки. Быстро замесите легкое пышное тесто консистенции густой сметаны.
Также быстро разложите в обильно смазанную размягченным маслом кексовую форму. Поставьте в духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 1 часа.
Готовый кекс украсьте по вкусу.
Рождественский салат со спаржей
Ингредиенты:
- 1 упаковка томатов черри;
- 2 ст. л соуса из желтых соевых бобов;
- 1 ст. л имбиря;
- 50 мл масла оливкового;
- 2 ст. л уксуса винного (красный);
- 2 шт. лука-шалота;
- 2 ст. л кориандра;
- 3 пучка спаржи;
- 3 шарика сыра Моцареллы.
Приготовление:
Выложите томаты в миску с соевым соусом, имбирем, оливковым маслом и винным уксусом. Перемешайте. Оставьте на 30 минут. Вмешайте шалот и кориандр. Оставьте еще на 15 минут.
В кипящей подсоленной воде (иногда рекомендуют добавить в воду немного сахара и сливочного масла) отварите спаржу в течение 2-3 минут, поместив ее в кастрюлю наискосок, чтобы нежные верхушки были сверху. Ополосните спаржу холодной водой.
Разделите сыр на 2-3 части, распределите по тарелкам. На него выложите спаржу. Хорошо перемешайте помидоры со специями и приправами. Выложите сверху и подавайте салат.
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К слову, ранее мы публиковали главные рецепты к новогоднему столу.