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Что приготовить на католическое Рождество 2017: топ-3 рецепта

Ежегодно католическое Рождество отмечается 25 декабря. Что готовить на праздничный ужин и рецепты главных блюд – в материале Фактов ICTV.

Рождественский ужин состоит традиционно только из постных блюд: овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей – все это символы здоровья, удачи и достатка.

Обязательно на столе присутствует и рыба. По правилам, в рождественскую ночь мясных блюд на столе быть не должно.

Любопытно, что за рождественским столом всегда есть одно пустое место – кто бы ни пришел в дом – он будет желанным и дорогим гостем.

Мы предлагаем вам варианты трех главных блюд на рождественском столе.

Запеченная рыба с грибами

Ингредиенты:

  • 1 кг рыбы (например, карп, судак);
  • 200 г шампиньонов;
  • 70 г масла;
  • 2 луковицы;
  • 1 ст. сметаны;
  • 1 ст. л. муки;
  • 100 г сыра;
  • 2 ст. л. панировочных сухарей;
  • специи по вкусу;
  • соль по вкусу;
  • свежая зелень.

Приготовление:

Рыбу необходимо чистить от чешуи и внутренностей. Срежте филе, положите на смазанное маслом металлическое блюдо и запеките в духовке до полуготовности.

Грибы нужно очисть, хорошо промыть, нарезать крупными ломтиками, положить в кастрюлю, добавить нарезанный кружками лук, соль, перец, 0,5 стакана воды и тушить до полной готовности.

Рыбу покройте грибами, залей подсоленной сметаной, смешанной с мукой. Затем густо посыпьте сыром, натертым на крупной терке и смешанным с сухарями.

Слегка сбрызните растопленным маслом и запекайте в духовке до образования золотистой корочки.

Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью.

Рождественский кекс

Ингредиенты:

для теста:

  • 600 г муки;
  • 250 г меда;
  • 250 г сливочного масла;
  • 1 ст. сахара;
  • 6 яиц;
  • 500 г сметаны;
  • 100 г измельченных орехов;
  • 1 ч. л. корицы;
  • 1 ч. л. соды;
  • соль по вкусу.

для украшения – выбирай по вкусу:

  • сахарная пудра;
  • корица;
  • цукаты;
  • свежие ягоды;
  • тертый шоколад.

Приготовление:

Масло разотрите с сахаром добела, добавьте желтки и продолжайте растирать массу до полного исчезновения кристаллов сахара. Затем добавьте теплый расплавленный мед с корицей, сметану, соль, соду, муку и введите взбитые в стойкую пену белки. Быстро замесите легкое пышное тесто консистенции густой сметаны.

Также быстро разложите в обильно смазанную размягченным маслом кексовую форму. Поставьте в духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 1 часа.

Готовый кекс украсьте по вкусу.

Рождественский салат со спаржей

 

Ингредиенты:

  • 1 упаковка томатов черри;
  • 2 ст. л соуса из желтых соевых бобов;
  • 1 ст. л имбиря;
  • 50 мл масла оливкового;
  • 2 ст. л уксуса винного (красный);
  • 2 шт. лука-шалота;
  • 2 ст. л кориандра;
  • 3 пучка спаржи;
  • 3 шарика сыра Моцареллы.

Приготовление:

Выложите томаты в миску с соевым соусом, имбирем, оливковым маслом и винным уксусом. Перемешайте. Оставьте на 30 минут. Вмешайте шалот и кориандр. Оставьте еще на 15 минут.

В кипящей подсоленной воде (иногда рекомендуют добавить в воду немного сахара и сливочного масла) отварите спаржу в течение 2-3 минут, поместив ее в кастрюлю наискосок, чтобы нежные верхушки были сверху. Ополосните спаржу холодной водой.

Разделите сыр на 2-3 части, распределите по тарелкам. На него выложите спаржу. Хорошо перемешайте помидоры со специями и приправами. Выложите сверху и подавайте салат.

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К слову, ранее мы публиковали главные рецепты к новогоднему столу.

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