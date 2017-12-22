Ежегодно католическое Рождество отмечается 25 декабря. Что готовить на праздничный ужин и рецепты главных блюд – в материале Фактов ICTV.

Рождественский ужин состоит традиционно только из постных блюд: овощные салаты, яблоки, мед, орехи, изюм, разные овощи, сельдерей – все это символы здоровья, удачи и достатка.

Обязательно на столе присутствует и рыба. По правилам, в рождественскую ночь мясных блюд на столе быть не должно.

Любопытно, что за рождественским столом всегда есть одно пустое место – кто бы ни пришел в дом – он будет желанным и дорогим гостем.

Мы предлагаем вам варианты трех главных блюд на рождественском столе.

Запеченная рыба с грибами

Ингредиенты:

1 кг рыбы (например, карп, судак);

200 г шампиньонов;

70 г масла;

2 луковицы;

1 ст. сметаны;

1 ст. л. муки;

100 г сыра;

2 ст. л. панировочных сухарей;

специи по вкусу;

соль по вкусу;

свежая зелень.

Приготовление:

Рыбу необходимо чистить от чешуи и внутренностей. Срежте филе, положите на смазанное маслом металлическое блюдо и запеките в духовке до полуготовности.

Грибы нужно очисть, хорошо промыть, нарезать крупными ломтиками, положить в кастрюлю, добавить нарезанный кружками лук, соль, перец, 0,5 стакана воды и тушить до полной готовности.

Рыбу покройте грибами, залей подсоленной сметаной, смешанной с мукой. Затем густо посыпьте сыром, натертым на крупной терке и смешанным с сухарями.

Слегка сбрызните растопленным маслом и запекайте в духовке до образования золотистой корочки.

Подавайте блюдо горячим, украсив свежей зеленью.

Рождественский кекс

Ингредиенты:

для теста:

600 г муки;

250 г меда;

250 г сливочного масла;

1 ст. сахара;

6 яиц;

500 г сметаны;

100 г измельченных орехов;

1 ч. л. корицы;

1 ч. л. соды;

соль по вкусу.

для украшения – выбирай по вкусу:

сахарная пудра;

корица;

цукаты;

свежие ягоды;

тертый шоколад.

Приготовление:

Масло разотрите с сахаром добела, добавьте желтки и продолжайте растирать массу до полного исчезновения кристаллов сахара. Затем добавьте теплый расплавленный мед с корицей, сметану, соль, соду, муку и введите взбитые в стойкую пену белки. Быстро замесите легкое пышное тесто консистенции густой сметаны.

Также быстро разложите в обильно смазанную размягченным маслом кексовую форму. Поставьте в духовку и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 1 часа.

Готовый кекс украсьте по вкусу.

Рождественский салат со спаржей

Ингредиенты:

1 упаковка томатов черри;

2 ст. л соуса из желтых соевых бобов;

1 ст. л имбиря;

50 мл масла оливкового;

2 ст. л уксуса винного (красный);

2 шт. лука-шалота;

2 ст. л кориандра;

3 пучка спаржи;

3 шарика сыра Моцареллы.

Приготовление:

Выложите томаты в миску с соевым соусом, имбирем, оливковым маслом и винным уксусом. Перемешайте. Оставьте на 30 минут. Вмешайте шалот и кориандр. Оставьте еще на 15 минут.

В кипящей подсоленной воде (иногда рекомендуют добавить в воду немного сахара и сливочного масла) отварите спаржу в течение 2-3 минут, поместив ее в кастрюлю наискосок, чтобы нежные верхушки были сверху. Ополосните спаржу холодной водой.

Разделите сыр на 2-3 части, распределите по тарелкам. На него выложите спаржу. Хорошо перемешайте помидоры со специями и приправами. Выложите сверху и подавайте салат.

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К слову, ранее мы публиковали главные рецепты к новогоднему столу.