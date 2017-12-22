Сколько стоит интернет в мире (КАРТА)

Сколько стоит интернет в месяц в разных странах мира по состоянию на декабрь 2017 года.

Билл Гейтс как-то сказал: “Интернет превращается в главную городскую площадь мировой деревни завтрашнего дня”. Он прав, однако это не означает, что интернет доступен уже везде, пишет How Much.

Недавно был отчет о том, что широкополосный доступ в Южном полушарии дороже, чем на севере. Это также показало, что в некоторых странах есть невероятно дорогой интернет, и доступ к высокодоступному интернету часто можно найти в самых удивительных местах.

Но интернет сегодня доступен не во всех странах. А в странах, которые обеспечены всемирной сетью, стоимость интернета в месяц значительно отличается.

Так, самый дорогой интернет можно найти в Буркина-Фасо: в месяц он стоит $923,9. На втором месте Папуа-Новая Гвинея ($590,6), на третьем — Намибия ($464,3).

И наоборот, меньше всего за интернет платят жители Ирана — всего $5,4 в месяц (в 177 раз дешевле, чем в Буркина-Фасо). На втором месте Украина ($5,5), на третьем — Россия ($9,8).

Читайте: Украина в топ-3 стран с самым дешевым интернетом (РЕЙТИНГ)

Южная Америка

Северная Америка

Африка

Азия

Океания

Напомним, что и за сколько покупают украинцы в интернете.