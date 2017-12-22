СМС-поздравления на День святой Анны

Сегодня в Украине отмечают День святой Анны. Факты ICTV собрали самые искренние пожелания, чтобы вы смогли поздравить близких.
Имя Анна – одно из самых популярных в Европе и в мире. Имеет древнееврейское происхождение. Значит благодать, милость Божья, по другим толкованиям – красивая, милая, симпатичная, добрая.
Сегодня праздник непростой,
Пришел день Аннушки Святой!
Пускай она ваш дом хранит
От всех размолвок и обид!
На сердце пусть царит уют,
А впереди удачи ждут,
Пусть вера свечкою горит,
Вас от напастей защитит!
***
В праздник Анны поздравляю
Я, Анюточка, тебя.
И желаю только счастья,
Хорошеть день ото дня.
Покровительница с неба
Пусть укроет от забот,
В трудностях тебя поддержит,
Силы, веру пусть дает.
***
Пусть Ангел небесный
Тебя сохранит,
От глупых, нечестных
Людей защитит,
Не зря твое имя
Несет благодать,
Будь Богом любима
И смейся опять,
Сегодня, я знаю,
Грустить ведь нельзя,
И я поздравляю,
Анюта, тебя!
***
День Анны к нам пришел с небес.
Как много было в этот день чудес:
Зачатие желанное свершилось,
Пресвятая Богородица родилась!
Пусть этот день несет вам счастье,
Уходит грусть, печаль, ненастье.
Здоровья, мира, долгих лет,
Прожить, не зная горя, бед!
***
Аня – праздник наступил,
Добрый ангел посетил,
Поздравляем мы тебя
Пусть везет тебе всегда.
Будь ты модной и счастливой,
И веселой, и красивой.
Пусть тебе всегда везет
И удача в жизни ждет!
***
Сегодня День ангела Анны прекрасной,
Любимой и милой Анютки моей.
Тебе я желаю, чтоб было всё классно,
Чтоб жизнь с каждым днём становилась светлей.
Пусть ангел тебя от беды охраняет,
По верной дороге к успеху ведет.
Пусть счастье твоим частым гостем бывает,
И радостный день всегда утро несет.
***
Мила, добра, в любви желанна.
Ты настоящий ангел, Анна.
Придешь на помощь в трудный час.
Всегда заботишься о нас.
Пусть радость светиться в глазах.
Уйдет вся грусть, печали, страх.
И скоро будет свыше знак,
Что ты нашла родной очаг.
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К слову, ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать в этот праздник и приметы.