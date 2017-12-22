СМС-поздравления на День святой Анны

Сегодня в Украине отмечают День святой Анны. Факты ICTV собрали самые искренние пожелания, чтобы вы смогли поздравить близких.

Имя Анна – одно из самых популярных в Европе и в мире. Имеет древнееврейское происхождение. Значит благодать, милость Божья, по другим толкованиям – красивая, милая, симпатичная, добрая.

Сегодня праздник непростой,

Пришел день Аннушки Святой!

Пускай она ваш дом хранит

От всех размолвок и обид!

На сердце пусть царит уют,

А впереди удачи ждут,

Пусть вера свечкою горит,

Вас от напастей защитит!

***

В праздник Анны поздравляю

Я, Анюточка, тебя.

И желаю только счастья,

Хорошеть день ото дня.

Покровительница с неба

Пусть укроет от забот,

В трудностях тебя поддержит,

Силы, веру пусть дает.

***

Пусть Ангел небесный

Тебя сохранит,

От глупых, нечестных

Людей защитит,

Не зря твое имя

Несет благодать,

Будь Богом любима

И смейся опять,

Сегодня, я знаю,

Грустить ведь нельзя,

И я поздравляю,

Анюта, тебя!

***

День Анны к нам пришел с небес.

Как много было в этот день чудес:

Зачатие желанное свершилось,

Пресвятая Богородица родилась!

Пусть этот день несет вам счастье,

Уходит грусть, печаль, ненастье.

Здоровья, мира, долгих лет,

Прожить, не зная горя, бед!

***

Аня – праздник наступил,

Добрый ангел посетил,

Поздравляем мы тебя

Пусть везет тебе всегда.

Будь ты модной и счастливой,

И веселой, и красивой.

Пусть тебе всегда везет

И удача в жизни ждет!

***

Сегодня День ангела Анны прекрасной,

Любимой и милой Анютки моей.

Тебе я желаю, чтоб было всё классно,

Чтоб жизнь с каждым днём становилась светлей.

Пусть ангел тебя от беды охраняет,

По верной дороге к успеху ведет.

Пусть счастье твоим частым гостем бывает,

И радостный день всегда утро несет.

***

Мила, добра, в любви желанна.

Ты настоящий ангел, Анна.

Придешь на помощь в трудный час.

Всегда заботишься о нас.

Пусть радость светиться в глазах.

Уйдет вся грусть, печали, страх.

И скоро будет свыше знак,

Что ты нашла родной очаг.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, что нельзя делать в этот праздник и приметы.