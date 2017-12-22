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Празднование Рождества в Украине и Британии на языке смайлов

Посольство Великобритании в Украине опубликовало праздничное видео к рождественским и новогодним праздникам, использовав в нем язык смайлов эмодзи.

Поздравление на английском и украинском языках записали посол Великобритании Джудит Гоф и сотрудники посольства.

На видео они рассказывают о традициях празднования Рождества в Великобритании и Украине: когда начинается празднование, что подают на стол и какие песни поют.

Чтобы ярче раскрыть тему, они использовали популярный язык смайлов – эмодзи (emoji).

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Напомним, 25 декабря католики всего мира будут праздновать Рождество. Факты ICTV уже писали об идеях оригинальных подарков.

Видео: British Embassy, Kyiv

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