В США жених спустился с парашютом точно к месту церемонии

Американец снял начало своей свадебной церемонии, во время которой он прыгнул с парашютом и приземлился к месту проведения бракосочетания.

Соответствующее видео жених выложил на своем канала в YouTube.

Молодой человек с прикрепленной к шлему GoPro совершил прыжок с вертолета с высоты около 1300 метров. Еще одна камера записывала происходящее с земли. Свой свадебный поступок жених назвал Джеймсом Бондингом.

Единственное, что попросила невеста жениха, это не влететь в реку.

– Я долгое время работал в компании по прыжкам с парашютом — на протяжении всего обучения в колледже и три года после его окончания.

Несмотря на то, что прыжок стал неожиданностью для большинства гостей, моя невеста знала об этом сюрпризе. Она была рада, что я смог это сделать, – пишет парень.

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Напомним, в США 94-летняя бабушка прыгнула с парашютом и собирается повторить.