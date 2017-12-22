В Турции строят деревню для кошек

На северо‐западе Турции в провинции Чанаккале объявили о создании особой деревни для кошек.

Десятки животных будут здесь находить приют, лечение и уход. Власти надеются, что там же желающие смогут подыскать себе домашнего питомца. Об этом сообщила газета Hürriyet Daily News.

Она займет площадь в 600 квадратных метров.

Запланированы кормушки для кошек, а также коттеджные дома в стиле бунгало. Когда проект будет завершен, тут найдут убежище около двухсот кошек.

Поселение послужит пристанищем для бездомных, особенно больных кошек. Они здесь получат лечение, уход, будут стерилизованы. Как только объект будет готов — а это должно произойти уже скоро — тут же кошачья деревня начнет свою работу.

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К слову, летом в немецком городе Хайльбронн заработала первая в стране радиостанция для собак Hallo Hasso.