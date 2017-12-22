Вирус в Facebook Messanger заставлял украинцев майнить криптовалюту

Эксперты зафиксировали в нескольких странах, в том числе в Украине, распространение по принципу вируса майнера криптовалюты Monero под названием Digminer через Facebook Messenger.
Об этом пишет ain.ua.
Издание отмечает, что многие пользователи на этой неделе получали вирусный видеофайл с названием video_xxxx.zip, где xxxx – произвольный набор цифр. Внутри же архива фактически был вирус Digminer.
Попадая на компьютер, Digminer связывается с сервером, с которого загружает и устанавливает майнер криптовалюты и расширение для Chrome. Затем активирует автозапуск.
При этом Digminer поражает только десктопную версию Facebook Messenger для браузера Chrome. Если же файл открывается в мобильной версии мессенджера, вирус не работает.
Пока майнер занимается добычей криптовалюты, расширение рассылает от имени жертвы сообщения с вирусом.
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Напомним, что с 17 до 20 декабря биткоин подешевел с $20 089 до $16 626.