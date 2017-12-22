Выпечка на Рождество: 3 простых рецепта

Рождественский стол сложно представить без ароматной выпечки. Факты ICTV предлагают несколько простых рецептов из доступных продуктов.
Имбирное печенье
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла;
- 185 г сахара;
- 60 г патоки;
- одно яйцо;
- 1 ч. л. соды;
- 1 ч. л. молотого имбиря;
- 1 ч. л. молотой корицы;
- щепотка соли;
- 240 г муки.
Приготовление:
1. Масло, сахар и патоку взбейте, добавьте яйцо, перемешайте.
2. Муку, соль, соду, специи смешайте и добавьте в яично-масляную смесь.
3. Сформируйте шарики и выпекайте 10-15 минут при 150 градусах.
Рождественский кекс с мандаринами
Ингредиенты:
- 150 г сливочного масла комнатной температуры;
- 125 г сахара;
- 125 г муки;
- 1 ч. л. разрыхлителя;
- 3 яйца;
- 125 г сухофруктов;
- 2-3 мандарины;
- 2-3 ст. л. рома.
Приготовление:
1. Почистите мандарины и оставьте дольки на час, чтобы подсохли.
2. Сухофрукты замочите в роме, коньяке или ликере (можно сделать за пару дней – тогда кекс будет более ароматным).
3. Разогрейте в сковороде немного сливочного масла. Дольки мандарина присыпьте сахаром и обжарьте с каждой стороны по пару минут, остудите на тарелке.
4. На этой же сковороде прогрейте замоченные сухофрукты, пока ликер не испарится, если не хотите сильно ощущать его в кексе. Остудите.
5. Масло с сахаром взбейте в пышную массу. По одному добавьте три яйца, каждый раз взбивая. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности, добавьте сухофрукты.
6. Выложите частями тесто в смазанную маслом форму, чередуя слои с карамелизированными мандаринами. Выпекать при 180 градусах около часа. Проверьте готовность деревянной шпажкой.
7. Горячий кекс посыпьте сахарной пудрой, украсьте розмарином и мандаринами.
Мини-профитроли с заварным кремом
Ингредиенты для теста на 50 штук:
- 350 мл молоко жирностью 3,2 %;
- 130 г сливочного масла;
- 6 г сахара;
- 1 г соли;
- 150 г муки;
- 5 яиц.
Для крема:
- 900 мл молока;
- 70 г крахмала;
- 10 желтков;
- 200 г сахара;
- палочка ванили;
- 20 г сливочного масла;
- 200 г сливок жирностью 34%.
Приготовление теста:
1. Молоко, масло, сахар, соль поместите в емкость и доведите до кипения. Не снимая с огня, добавьте муку, тщательно перемешивая до однородной массы.
2. Снимите с огня, взбейте в блендере, добавьте яйцо и остудите.
3. На противне с помощью кондитерского мешка сделайте шарики среднего размера и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут.
Приготовление крема:
1. Возьмите 300 мл молока, добавьте ваниль, сахар, масло и доведите до кипения.
2. В это время смешайте 600 мл молока, крахмал и желтки до однородной массы.
3. После этого соедините обе смеси и доведите до кипения, процедите через сито и остудите. Затем добавьте сливки и взбейте в блендере.
4. Остывшие профитроли через насадку кондитерского мешка наполните кремом. При подаче можно полить их горячим шоколадом.
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Фото: the-village.ru, dreamstime.com