Выпечка на Рождество: 3 простых рецепта

Рождественский стол сложно представить без ароматной выпечки. Факты ICTV предлагают несколько простых рецептов из доступных продуктов.

Имбирное печенье

Ингредиенты:

180 г сливочного масла;

185 г сахара;

60 г патоки;

одно яйцо;

1 ч. л. соды;

1 ч. л. молотого имбиря;

1 ч. л. молотой корицы;

щепотка соли;

240 г муки.

Приготовление:

1. Масло, сахар и патоку взбейте, добавьте яйцо, перемешайте.

2. Муку, соль, соду, специи смешайте и добавьте в яично-масляную смесь.

3. Сформируйте шарики и выпекайте 10-15 минут при 150 градусах.

Рождественский кекс с мандаринами

Ингредиенты:

150 г сливочного масла комнатной температуры;

125 г сахара;

125 г муки;

1 ч. л. разрыхлителя;

3 яйца;

125 г сухофруктов;

2-3 мандарины;

2-3 ст. л. рома.

Приготовление:

1. Почистите мандарины и оставьте дольки на час, чтобы подсохли.

2. Сухофрукты замочите в роме, коньяке или ликере (можно сделать за пару дней – тогда кекс будет более ароматным).

3. Разогрейте в сковороде немного сливочного масла. Дольки мандарина присыпьте сахаром и обжарьте с каждой стороны по пару минут, остудите на тарелке.

4. На этой же сковороде прогрейте замоченные сухофрукты, пока ликер не испарится, если не хотите сильно ощущать его в кексе. Остудите.

5. Масло с сахаром взбейте в пышную массу. По одному добавьте три яйца, каждый раз взбивая. Всыпьте муку с разрыхлителем, перемешайте до однородности, добавьте сухофрукты.

6. Выложите частями тесто в смазанную маслом форму, чередуя слои с карамелизированными мандаринами. Выпекать при 180 градусах около часа. Проверьте готовность деревянной шпажкой.

7. Горячий кекс посыпьте сахарной пудрой, украсьте розмарином и мандаринами.

Мини-профитроли с заварным кремом

Ингредиенты для теста на 50 штук:

350 мл молоко жирностью 3,2 %;

130 г сливочного масла;

6 г сахара;

1 г соли;

150 г муки;

5 яиц.

Для крема:

900 мл молока;

70 г крахмала;

10 желтков;

200 г сахара;

палочка ванили;

20 г сливочного масла;

200 г сливок жирностью 34%.

Приготовление теста:

1. Молоко, масло, сахар, соль поместите в емкость и доведите до кипения. Не снимая с огня, добавьте муку, тщательно перемешивая до однородной массы.

2. Снимите с огня, взбейте в блендере, добавьте яйцо и остудите.

3. На противне с помощью кондитерского мешка сделайте шарики среднего размера и выпекайте при температуре 180 градусов в течение 20 минут.

Приготовление крема:

1. Возьмите 300 мл молока, добавьте ваниль, сахар, масло и доведите до кипения.

2. В это время смешайте 600 мл молока, крахмал и желтки до однородной массы.

3. После этого соедините обе смеси и доведите до кипения, процедите через сито и остудите. Затем добавьте сливки и взбейте в блендере.

4. Остывшие профитроли через насадку кондитерского мешка наполните кремом. При подаче можно полить их горячим шоколадом.

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Ранее Факты ICTV подобрали рецепты главных блюд, которые должны быть на столе на католическое Рождество.

Фото: the-village.ru, dreamstime.com