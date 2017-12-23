Что приготовил 2018 год Украине и ключевым политикам нашей страны – в эксклюзивном материале Фактов ICTV.

Астролог Наталия Барская подготовила небольшой астрологический прогноз для пяти украинских политиков: Петра Порошенко, Владимира Гройсмана, Юлии Тимошенко, Арсения Яценюка и Арсена Авакова.

Кроме того, Наталия Барская рассказала, что ждет Украину в наступающем году.

2018 год станет первым годом на пути к полной стабилизации, а также окончания военных действий на Донбассе. В наступающем году могут появится шансы на воссоединение Крыма с Украиной.

Кроме того, 2018 – год медленного, но заметного подъема экономики.

Петр Порошенко

2018 станет для Украины удачным годом, но авторитет Петра Порошенко от этого, как минимум, не станет выше. В крайнем случае есть вероятность обратной динамики. Внешние атрибуты власти формально сохранит, но не более того.

Владимир Гройсман

Начало 2018 года может принести проблемы, но преодолимые. Вторая половина года беспокойства не вызывает. С января по март астрологи советуют быть начеку во всем, что касается сохранения статуса. В меньшей мере, но предупреждение распространяется также на материальное положение.

Юлия Тимошенко

Накануне 2018 года произойдет какое-то решающее событие в карьере. Цель Юлии Тимошенко уже до конца января 2018 года будет либо полностью достигнута, либо окончательно отвергнута.

– Скорее отвергнута, нежели наоборот, – считает астролог.

Арсений Яценюк

2018 год окажется неровным, за счет проблем, которые должны были начаться с осени 2017 года. С середины 2018 года Яценюку будет казаться, что его поглотила череда неудач, что на самом деле не так. Просто жизнь начнет отнимать у него нечто ненужное, отчего он добровольно не согласен отказаться. Политическая карьера не пострадает.

Арсен Аваков

Гороскоп на 2018 год не просто хороший, а с восклицательным знаком. Сможет добиться целей, которые были поставлены чуть ли ни годы тому назад. На пути достижения цели сможет возглавить группу единомышленников, состоящую из людей, которым полностью доверяет.

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К слову, ранее мы публиковали политический гороскоп на 2018 год для Украины.