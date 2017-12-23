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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 23 декабря/

Гороскоп на сегодня, 23 декабря

День подойдет для спокойного отдыха и обучения, особенно связанного со знаниями.

Астропрогноз публикует Telegram-канал ASTRO.EXPERT.

Благоприятная деятельность:

Сегодняшний день благоприятен для изучения своего рода и составления генеалогического древа.

Также в этот день хорошо соблюдать пост, но избегать полного голодания.

Можно стричь волосы.

Кроме того, сегодня могут проявляться информация и люди, о которых вы давно ничего не слышали, возможен привет из прошлого.

Неблагоприятная деятельность:

Сегодня нежелательно подстригать ногти, надевать новую одежду.

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К слову, Факты ICTV также писали о том, кому повезет в 2018 году.

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