Гороскоп на сегодня, 23 декабря

День подойдет для спокойного отдыха и обучения, особенно связанного со знаниями.
Астропрогноз публикует Telegram-канал ASTRO.EXPERT.
Благоприятная деятельность:
Сегодняшний день благоприятен для изучения своего рода и составления генеалогического древа.
Также в этот день хорошо соблюдать пост, но избегать полного голодания.
Можно стричь волосы.
Кроме того, сегодня могут проявляться информация и люди, о которых вы давно ничего не слышали, возможен привет из прошлого.
Неблагоприятная деятельность:
Сегодня нежелательно подстригать ногти, надевать новую одежду.
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