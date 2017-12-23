Мальчик-аутист спел в супермаркете и покорил соцсети

10-летний Калум Кортни с аутизмом спел в супермаркете Базилдона (Великобритания) и за 10 дней набрал более 1 миллиона просмотров.

Об этом пишет Daily mail.

У ребенка диагностирован высокофункциональный аутизм. Он не всегда чувствует границ в общении с другими людьми и ему сложно поддерживать дружеские отношения, однако при этом ему совсем не страшно выступать перед большой аудиторией.

Некоторое время назад Калум даже участвовал в детском шоу Голос, однако не прошел дальше отборочного тура.

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Во время похода вместе с матерью в местный супермаркет он неожиданно решил исполнить композицию Смоки Робинсона Who’s Lovin You.

Женщина решила снять выступление сына на видео, чтобы показать мужу, однако затем ее сестра выложила видео на Facebook.

По словам матери мальчика, до этого видео Калум не верил в свой талант. Однако посмотрев на себя со стороны и прочитав восхищенные комментарии посторонних пользователей, он признался, что “действительно хорош”.



К слову, британский короткошерстный кот с огромными синими глазами “завел” страницу в Instagram в 2015 году, и с тех пор его популярность растет в геометрической прогрессии.