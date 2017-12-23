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В ЮАР родился котенок с двумя мордочками

В ЮАР волонтер выходила котенка, который родился с двумя мордочками.

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У него есть страница в Facebook.

Котенка назвали Бетти Би. Сейчас ему полторы недели и он растет и развивается как обычные котята.

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За его судьбой в соцсети следят более 20 тысяч человек.

К слову, 19 декабря в Азербайджане родился малыш с двумя половыми органами, один из которых находится на спине.

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