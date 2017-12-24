С 19 декабря в Украине стартовали новогодние праздники и продлятся они почти месяц – до 14 января.

В этот период в Киеве организовуется множество мероприятий для веселого времяпровождения с малышами.

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Факты ICTV собрали лучшие мероприятия столицы, куда можно сводить ребенка на новогодние праздники.

Зимняя Страна

Похититель Рождества

Национальный дворец искусств Украина

Билеты: 130 – 200 грн

Спектакли будут проходить ежедневно с 23 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в 11.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 4 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

Маленький проказник затеял нехороший поступок – он готов на все, чтобы празднование Рождества не произошло. Идея испортить самый важный праздник в году казалась фантастической! Но он еще не знает, что человеческая любовь, доброта и искренность ценнее всяких подарков и способны растрогать самых прихотливых… и даже маленького ворчливого дебошира!

Над созданием спектакля работали лучшие в своем деле – известный режиссер-хореограф Александр Лещенко и театр танца Форсайт.

Новогодняя фантазия

Национальный цирк

Билеты: 110 – 490 грн

Спектакли будут проходить ежедневно с 16 декабря 2017 года по 14 января 2018 года в 11.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 4 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

Встречи с вами заждались оригинальные жонглеры, акробаты на моноциклах, резиновых баллонах, велосипедах и роликах, музыкальные эксцентрики, воздушные гимнасты и конечно же забавный клоун.

А будут ли животные в новогодней сказке спросите вы, и мы единогласно ответим что да! Зверей будет очень много: пятнистые далматины, корабли пустыни – двугорбые верблюды, тибетские яки, африканский буйвол, шотландские коровы, четырехрогие овцы!

В новогодней сказке есть темные силы, которые живут в Ледяном дворце, а властвует там Снежная Королева. Чтобы не попасть под злые колдовские чары, зрителям придется пройти сложный путь с нашими артистами, которым будут помогать Миньоны.

Вартові мрій

Концерт-холл ВДНХ

Билеты: 250 – 2499 грн

Спектакли будут проходить ежедневно с 16 декабря 2017 года по 14 января 2018 года в 12.00

Купить билет можно здесь

Детям до 5 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

С 16 декабря в Концерт-Холле ВДНХ уже традиционно будет идти рождественское 3D-шоу для всей семьи Вартові Мрій от телеканала СТБ и компании StarLight Entertainment.

Самые талантливые танцоры, акробаты, гимнасты – финалисты популярных телевизионных талант-шоу снова соберутся на одной сцене. А современные 3D-технологии позволят каждому зрителю с головой окунуться в магию доброй рождественской сказки.

Главным хореографом-постановщиком шоу в этом году стал Евгений Кот – суперфиналист шоу Танцы со звездами. Евгений также исполнит на сцене роль главного злодея – Дракона. Идея Вартових мрій принадлежит режиссеру Константину Томильченко и директору творческого объединения СТБ Тале Онищук.

– Это лучший танцевальный спектакль с элементами 3D, который был поставлен в Украине. Я слышал очень много восторженных отзывов звезд, которые посетили Вартові Мрій и людей, которые посмотрели наше шоу после того, как побывали на рождественских шоу за рубежом. Более того, некоторые наши иностранные коллеги не могут поверить в то, что шоу сделано в Украине! А это на самом деле так: мы сами придумали эту сказку и ее героев, сами ее поставили, разработали декорации и спецэффекты, – сказал Евгений Кот.

В основе сюжета лежит история бездомного мальчика Макса, который накануне Рождества встречает волшебного Кота – Хранителя Мечты. Вместе они везут волшебную звезду, преодолевая множество трудностей, ведь ее хочет похитить злой Дракон. По дороге они встречают добрых фей и могучих рогатигров, которые помогают им сохранить звезду от злодея.

Саундтрек к внеэфирному проекту СТБ написал Дмитрий Шуров, музыкант, солист Pianoboy. В этом году главную роль будут исполнять сразу два юных артиста: 11-летний Никита Малакий (Танцуют все!-9) и 12-летний Влад Святой (финалист Украина имеет талант. Дети-2). Юные артисты по очереди будут воплощать на сцене образ главного героя Макса.

Холодное сердце

Международный центр культуры и искусств

Билеты: 80 – 330 грн

Спектакли пройдут 27-28 декабря 2017 года в 11.00

Купить билет можно здесь

Детям до 4 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

Герои диснеевского мультфильма Холодное сердце сойдутся в захватывающем сюжете, с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Мы вам расскажем о тех событиях, которые не попали в первую часть мультфильма.

Музыкальная феерия, захватывающая хореография, неповторимые акробатические трюки и уникальное мыльно-огненное шоу вам покажут более 40 артистов.

Новогоднее Фикси-шоу 2018. Разбуди Деда Мороза

Международный центр культуры и искусств

Билеты: 90 – 790 грн

Спектакли будут проходить 2-4 января 2018 года в 11.00 и 14.00

Купить билет можно здесь

Детям до 4 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

Впервые на сцене Международного центра культуры и искусств праздничные приключения, в которых Фиксикам ни за что не разбудить Деда Мороза без дружеской помощи всех зрителей!

Злые силы убаюкали Деда Мороза и так, что он может проспать Новый год и оставить всех без подарков! Под чутким руководством взрослых — Папуса и Маси — младшее фикси-поколение Симка, Нолик, Файер, Игрек, Верта и Шпуля вступят в схватку со злодеями.

Как всегда, с Фиксиками никто не соскучится! Шутки, зажигательные танцы, хитовые и специальные новогодние фиксипения, непрерывный интерактив — новые музыкальные игры героев с залом, как гармоничное развитие сюжета. Любимый аттракцион зрителей — огромный надувной реквизит!

Что особенного в новогоднем Фикси шоу – 2018. Разбуди Деда Мороза?

– Сразу 14 героев будут радовать детей на сцене в течение целого часа;

– 8 гиперреалистичных Фиксиков высотой более двух метров;

– Фиксики — самые рейтинговые мультяшные герои, популярные в Украине и в более чем 90 странах мира;

– Голоса Фиксиков — настоящие, они говорят на сцене так же, как и в мультфильме;

– Новые яркие декорации с огромным помогатором и спецэффекты подарят зрителям незабываемые впечатления;

– Каждый зритель сможет принять участие в новогоднем приключении мультяшных героев непосредственно во время спектакля; и почувствовать себя нужным и незаменимым;

– Это единственное в Украине лицензионное Шоу от создателей мультфильма Фиксики.

Программа рассчитана для детей от 3-х до 10-ти лет. Продолжительность — 1 час.

Световое театрализованное шоу Волшебный мир Рождества 2 – Звездная Одиссея

Отель Премьер Палас

Билеты: 50 – 400 грн

Спектакли будут проходить с 16-30 декабря и 2-3 января 2018 года в 11.00, 13.30 и 16.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 5 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

В этом году наших маленьких зрителей ждет фантастический интерактивный спектакль. Шоу завораживает световыми костюмами и спецэффектами!

Полина, будучи на каникулах, случайно принимает сигнал SOS с новогодней станции Санта Клауса: “Случилась беда! Космические Пираты украли все подарки!”. Это означает, что Рождество оказывается под угрозой и Полина отправляется на помощь…

Множество планет и невероятные приключения ждут ее.

Полина – сильная и смелая девочка, но ей нужна помощь наших маленький зрителей!

Каждый ребенок, который посетит спектакль, станет участником удивительных приключений девочки Полины и ее инопланетных друзей.

Продолжительность программы 65-70 минут. Спектакль исполняется на русском языке.

Щелкунчик: война и мир

Конгресс-холл Президент отеля

Билеты: 100 – 350 грн

Мюзикл будет проходить 23 и 24 декабря в 12.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 5 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

История, которой не знал сам фантазер Гофман – мюзикл Щелкунчик: война и мир. Оригинальное продолжение всемирно известной сказки.

Драматическая детская сказка с юмором и философским смыслом. Когда старая тайна превращается в новую опасность, Зло получает второй шанс для реванша, а Добро вынуждено бороться с собственными страхами – остается надеяться на чудо. Что может примирить заклятых врагов и о чем молчит разговорчивый Дядя Дроссельмейер?

Спектакль на украинском языке. Продолжительность – 1 час 10 минут. Без антракта. Используется фонограмма.

Снежная королева. Сказки с оркестром

Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского

Билеты: 120 – 375 грн

Спектакль пройдет 23 и 24 декабря в 12.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 5 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

Самая главная Снежная Королева страны – Ольга Сумская порадует маленьких зрителей и их родителей чтением волшебной зимней сказки Ганса Христиана Андерсена. История, на которой выросло не одно поколение.

В исполнении Национального ансамбля Киевская Камерата прозвучат классические произведения великих Эдварда Грига, Яна Сибелиуса и Курта Аттерберга.

Художественным дополнением музыкально-литературного выступления станет красочная водная анимация в исполнении Ангелины Золотой! Уникальная техника Эбру — это древнее искусство живописи по воде. Мозаика танцующих красок — это мир детских фантазий, воплощенный в реальность. Яркая палитра цвета и чарующие водные узоры превратятся в сказочных героев.

Сказка о чуде, преданности и добре подарит атмосферу рождественского умиротворения не только детям, но и взрослым.

Сказка для детей от 6 лет. Спектакль проходит на украинском языке.

Свинка Пеппа: дедморозное настроение

Дворец искусств НТУУ

Билеты: 90 – 350 грн

Спектакль пройдет 24 декабря в 11.00 и 13.30

Купить билеты можно здесь

Новое лицензионное супер-интерактивное кукольное новогоднее шоу, созданное по мотивам любимого всеми детьми мультсериала Свинка Пеппа, вновь соберет своих маленьких зрителей!

Веселое кукольное музыкальное представление, в понятной для детей форме рассказывает о дружбе и взаимопомощи, о важности семейных ценностей и уважительном отношении к старшим. Малыши окунутся в незабываемый Новый год в компании любимых героев.

Свинка Пеппа, Поросенок Джордж, Овечка Сьюзи, Кролик Ребекка, Зебра Зоя, Пони Педро и другие персонажи на протяжении всего спектакля будут играть с детьми в разные веселые игры, учить новые песни и танцы.

Вместе с Пеппой и ее друзьями дети проведут поиски Деда Мороза и, конечно же… найдут! И не одного, а со Снегурочкой, целым мешком подарков и новогодними чудесами!

Золушка

Центр культуры и искусств КПИ

Билеты: 120 – 280 грн

Спектакль пройдет 28-30 декабря и 2-4 января 2018 года в 16.00

Купить билеты можно здесь

С первых минут действа ребята попадут в загадочный мир чудес и волшебства. Встретятся с любимыми героями: Золушкой и Принцем, очаровательной Феей, коварной мачехой, злыми сестрами и веселым королем. Вы станете свидетелями истории о встрече любви, коварства и расставания.

Характерные актеры, роскошные костюмы, зажигательная музыка, живое пение и танцы никого не оставят равнодушными. Техническое наполнение световыми эффектами и большой экран на сцене создадут сказочную атмосферу и волшебный Новогодний праздник!

В фойе большого зала за 40 минут до начала представления вас ждут вкусности, игры, елка, игрушки и много других сюрпризов от Деда Мороза и Снегурочки, которые сделают интерактивную программу.

Спектакль длится 60 минут. После спектакля дети смогут принять участие в автограф-сессии и сфотографироваться с персонажами сказки.

Волшебник изумрудного города

Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки

Билеты: 30 грн

Спектакль будет проходить с 27 по 31 декабря дважды в день в 10.00 и в 13.00, и 2, 3, 6 и 7 января 2018 года в 13.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 4 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

Волшебник Изумрудного города – одна из самых удивительных, ярких и загадочных сказок мировой детской литературы.

История маленькой девочки Элли, которая переносит сложные испытания вдвоем со своим верным песиком Тотошкой, не оставит никого равнодушным. Ведь в этих испытаниях она не только найдет новых друзей – Страшилу, Дровосека и Льва, но и поможет осуществить их самые заветные желания. Попав в страны Жевунов по умыслу злой волшебницы Бастинды, Элли встретится с великим и ужасным волшебником Гудвином, и каждый герой сказки, направляясь к своей мечте, найдет, прежде всего, себя самого.

Спектакль идет без антракта. Продолжительность 1 час 20 мин.

Рапунцель. Новогоднее волшебство

Дом художника

Билеты: 90 – 320 грн

Мюзикл будет проходить 29 и 30 декабря в 11.00 и 13.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 3 лет включительно вход бесплатный

Романтичная и озорная красавица Рапунцель томится в высокой башне в ожидании исполнения древнего пророчества – появления прекрасного Принца, который накануне Нового года вызволит ее из заточения. Ведь новогодняя пора – время исполнения самых сокровенных желаний!

Злая колдунья, притворяясь матушкой принцессы, всячески противостоит этой идее, ведь девушка обладает магическим даром – волшебной длинной косы. Когда Рапунцель поет, ее волосы способны заживлять раны и дарить вечную молодость. Эта фантастическая сила и нужна колдунье. Но злая волшебница пытается зря, ведь у Рапунцель есть настоящие друзья – влюбленный в нее Принц, благородные лесные разбойники, Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, юные зрители, которым придется немало постараться. Ведь их интерактивная помощь обязательно понадобится сказочным героям!

Мюзикл – это феерическое шоу с мелодичными песнями, зажигательными танцами и непредсказуемыми поворотами сюжета. Украшением спектакля станут бои на настоящих рыцарских мечах, акробатические трюки, рукопашные драки и экшен-сцены.

А до начала спектакля настроить юных гостей на нужный лад поможет большая интерактивная игровая программа с участием любимых новогодних персонажей – Снеговичков, Деда Мороза и Снегурочки. Каждый ребенок сможет испытать себя в веселых играх, конкурсах и аттракционах, получить раскраску с изображением любимых героев, и даже стать художественным объектом, приняв участие в мастер-классе по аква-гриму. И, конечно, зажечь праздничную елку, поводить новогодний хоровод.

Продолжительность игровой программы – 30 минут. Продолжительность спектакля – 1 час 15 мин.

Ой, кто ждет Николайчика…

Кинопанорама

Билеты: 80 – 300 грн

Спектакль пройдет 17 декабря в 11.00, 13.30 и 16.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 5 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

Праздник в честь Дня Святого Николая – праздника милосердия, праздника доброты и любви к ближним.

Все вежливые детишки, которые придут на праздник, попадут в настоящую волшебную атмосферу доброй сказки, где смогут поиграть и подготовиться к встрече со Святым Николаем вместе с:

веселой Ангелинкой и ее помощником Колокольчиком;

преодолеют любые преграды и испытания от Чертенка и Привидения;

помогут Волшебной Ночке присветить дорогу Николаю.

Дети вместе смогут прочитать молитву к Божией Матери и, конечно, самые активные помощники получат призы от Святого Николая!

Продолжительность спектакля – 70 минут. Спектакль на украинском языке.

Волшебный Сундук Желаний

Кинопанорама

Билеты: 80 – 300 грн

Спектакль пройдет с 23-30 декабря в 11.00, 13.30 и 16.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 5 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

Театр Бережных Аттракцион предлагает вам невероятное феерическое представление для всей семьи!

Всех детишек еще в фойе будут встречать веселые сказочные герои, с которыми дети смогут пообщаться, поиграть, и даже получить призы за активное участие.

А потом все дети вместе с родителями окунутся в волшебную атмосферу сказки, в которой они смогут быть не простыми зрителями, а участниками веселого сказочно-игрового путешествия.

Спектакль поможет детям понять, что ради осуществления мечты не надо сомневаться, а смело преодолевать любые препятствия и уверенно идти к цели. И тогда Новый год обязательно распахнет волшебный ларец исполнения желаний!

Спектакль идет на украинском языке.

Щенки спасают Новый год

Дом Кино

Билеты: 80 – 290 грн

Спектакль пройдет с 24 декабря в 13.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 3 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

События этой истории произошли накануне Нового года в небольшом городке под названием Бухта приключений. Смелые, остроумные, веселые и сообразительные щенки-спасатели Скай, Роки, Зума, Гонщик и умный мальчик Зик Райдер отыщут новогодние подарки, которые внезапно исчезли из-под главной елки города. А помогать им в поисках маленькие зрители, присутствующие в зале.

В финале всех участников ждет настоящее чудо – приход Святого Николая, который, как известно, посещает в праздники только вежливых, добрых и послушных детей.

Спектакль на украинском языке. Используется фонограмма.

Новогоднее Изумрудное Фэнтези

Дом Кино

Билеты: 170 – 360 грн

Спектакль пройдет с 28 декабря по 8 января в 13.00

Купить билеты можно здесь

Детям до 3 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)

Детям вместе со сказочными героями предстоит выполнить очень интересную, ответственную задачу: преодолевая трудности, коварство сказочных “доброжелателей”, помочь собрать похищенные и рассыпанные по всему звездному небу изумруды и бриллианты, чтобы новогодний праздник состоялся. И это не все…

Магия Огня, Воздуха, Земли и Воды, Неоновое и Огненное шоу, дрессированные голуби и пудели, шоу иллюзионистов, цирковые номера, 40 участников балета, торжественное зажигание елки и множество сказочных сюрпризов удивят всех, кто станет свидетелем этого волшебного праздника.

Интерактивные развлечения начинаются за 30 минут до начала спектакля и проходят на трех этажах. Детей ждут веселые аниматоры, творческие мастер-классы, аквагрим, сказочная фотозона, игры, конкурсы и подарки.

Эксклюзивный подарок от театра Шерлиз – настоящий оркестр, в сопровождении которого начнется праздничный новогодний бал.

Продолжительность спектакля (без интерактива): 1 час 10 минут.

Красавица и чудовище

Киевский академический театр кукол

Билеты: 80 – 150 грн

Спектакль будет проходить с 23 декабря по 8 января в 10.00, 13.30 и 17.00

Купить билеты можно здесь

Этой зимой театр превратится в настоящий средневековый замок, в котором оживет древняя легенда о удивительной истории любви Чудовища и красавицы по имени Бель.

Эта история началась, когда самовлюбленный Принц-красавец отказал старой нищенке в убежище от холода. И, оказавшись колдуньей, превратив бездушного Принца в безобразное Чудовище, оставила розу. Колдунья предупредила, что когда с розы упадет последний лепесток, а в сердце Принца так и не почувствует настоящую, взаимную любовь, быть ему чудовищем навсегда.

И вот накануне Рождества, когда на розе остался последний лепесток, в заколдованном замке появляется Бель…

Напомним, огни на главной новогодней елке Украины на Софийской площади в Киеве зажгутся в День Святого Николая, 19 декабря.