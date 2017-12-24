С 19 декабря в Украине стартовали новогодние праздники и продлятся они почти месяц – до 14 января.
В этот период в Киеве организовуется множество мероприятий для веселого времяпровождения с малышами.
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Факты ICTV собрали лучшие мероприятия столицы, куда можно сводить ребенка на новогодние праздники.
Зимняя Страна
ВДНХ
Билеты: 799 грн (комплексный билет)
Купить билеты можно здесь
Вход в зимний парк свободный. Также бесплатный вход действует на развлекательные мероприятия у елки, большая теплая ярмарка Корпорация подарков, летний арт-павильон, шоу-рум украинских дизайнеров, фотозоны и фуд-корты.
На другие локации будет действовать платный вход, стоимостью от 20 грн за билет. Приобрести их можно будет на месте, оплата только банковской картой.
16 декабря состоится официальное открытие Зимней Страны, но большинство развлекательных локаций гости зимнего парка смогут посетить уже с 9 декабря. 11, 12 и 18 декабря – официальные выходные.
9-10 декабря, будут работать:
- Замок ледяных скульптур – здесь посетителей встретит огромный дракон из разноцветного льда, другие сказочные герои и 25-метровая ледяная горка.
- Теплый фудкорт Баварский двор – здесь можно попробовать ароматный глинтвейн с немецким брецелем или же горячие немецкие сосиски с пивом.
- Галерея-выставка 3D-картин – здесь вы найдете специальную экспозицию иллюзий, состоящий из трехмерных картин.
- Выставка Живые Динозавры – экспозиция самых причудливых созданий, некогда населявших нашу планету, которые выполнены в полный рост, рычат и двигаются, имитируя поведение древних существ.
- Теплая ярмарка Корпорация подарков – здесь вы найдете подарки до всех знаковых дат зимы: новогодние игрушки, бенгальские огни, свечи для рождественского стола, ювелирные украшения, декоративную косметику, детские игрушки и сладости.
- Сферичный кинотеатр TELEPORT360 – сферический кинотеатр, который показывает лучшие ленты в своей категории, а современная проекционная система кинотеатра позволяет создать изображение таким, чтобы окружить зрителя видео на 360 градусов.
- Контактный зоопарк Animal Park – здесь можно не только увидеть, как выглядят экзотические животные, но также самостоятельно покормить их специальным кормом или погладить.
- Шоу-рум W8Less: Праздничный уют – здесь дети смогут самостоятельно изготовить игрушку для елки и выпить горячего чая с печеньем. Родители тем временем смогут расслабиться и подобрать идеальные наряды для встречи новогодних праздников, а также позаботиться о подарках для друзей и близких.
- Планета бабочек. Тропическая ферма – здесь вы узнаете много нового и интересного из жизни самых красивых тропических насекомых на свете и сможете сделать фото с бабочкой на плече.
- Страна Роботов ІІ – внутри вас ждут экспозиции роботов, шоу дронов и авиа-симуляторы.
- Парк качель от Три Медведя – здесь работает целых 45 качелей, на каждой из которых можно кататься без конца, пока не надоест.
- Sky Park – прогулка по деревьям – самое необычное зимнее развлечение.
Похититель Рождества
Национальный дворец искусств Украина
Билеты: 130 – 200 грн
Спектакли будут проходить ежедневно с 23 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в 11.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 4 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
Маленький проказник затеял нехороший поступок – он готов на все, чтобы празднование Рождества не произошло. Идея испортить самый важный праздник в году казалась фантастической! Но он еще не знает, что человеческая любовь, доброта и искренность ценнее всяких подарков и способны растрогать самых прихотливых… и даже маленького ворчливого дебошира!
Над созданием спектакля работали лучшие в своем деле – известный режиссер-хореограф Александр Лещенко и театр танца Форсайт.
Новогодняя фантазия
Национальный цирк
Билеты: 110 – 490 грн
Спектакли будут проходить ежедневно с 16 декабря 2017 года по 14 января 2018 года в 11.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 4 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
Встречи с вами заждались оригинальные жонглеры, акробаты на моноциклах, резиновых баллонах, велосипедах и роликах, музыкальные эксцентрики, воздушные гимнасты и конечно же забавный клоун.
А будут ли животные в новогодней сказке спросите вы, и мы единогласно ответим что да! Зверей будет очень много: пятнистые далматины, корабли пустыни – двугорбые верблюды, тибетские яки, африканский буйвол, шотландские коровы, четырехрогие овцы!
В новогодней сказке есть темные силы, которые живут в Ледяном дворце, а властвует там Снежная Королева. Чтобы не попасть под злые колдовские чары, зрителям придется пройти сложный путь с нашими артистами, которым будут помогать Миньоны.
Вартові мрій
Концерт-холл ВДНХ
Билеты: 250 – 2499 грн
Спектакли будут проходить ежедневно с 16 декабря 2017 года по 14 января 2018 года в 12.00
Купить билет можно здесь
Детям до 5 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
С 16 декабря в Концерт-Холле ВДНХ уже традиционно будет идти рождественское 3D-шоу для всей семьи Вартові Мрій от телеканала СТБ и компании StarLight Entertainment.
Самые талантливые танцоры, акробаты, гимнасты – финалисты популярных телевизионных талант-шоу снова соберутся на одной сцене. А современные 3D-технологии позволят каждому зрителю с головой окунуться в магию доброй рождественской сказки.
Главным хореографом-постановщиком шоу в этом году стал Евгений Кот – суперфиналист шоу Танцы со звездами. Евгений также исполнит на сцене роль главного злодея – Дракона. Идея Вартових мрій принадлежит режиссеру Константину Томильченко и директору творческого объединения СТБ Тале Онищук.
– Это лучший танцевальный спектакль с элементами 3D, который был поставлен в Украине. Я слышал очень много восторженных отзывов звезд, которые посетили Вартові Мрій и людей, которые посмотрели наше шоу после того, как побывали на рождественских шоу за рубежом. Более того, некоторые наши иностранные коллеги не могут поверить в то, что шоу сделано в Украине! А это на самом деле так: мы сами придумали эту сказку и ее героев, сами ее поставили, разработали декорации и спецэффекты, – сказал Евгений Кот.
В основе сюжета лежит история бездомного мальчика Макса, который накануне Рождества встречает волшебного Кота – Хранителя Мечты. Вместе они везут волшебную звезду, преодолевая множество трудностей, ведь ее хочет похитить злой Дракон. По дороге они встречают добрых фей и могучих рогатигров, которые помогают им сохранить звезду от злодея.
Саундтрек к внеэфирному проекту СТБ написал Дмитрий Шуров, музыкант, солист Pianoboy. В этом году главную роль будут исполнять сразу два юных артиста: 11-летний Никита Малакий (Танцуют все!-9) и 12-летний Влад Святой (финалист Украина имеет талант. Дети-2). Юные артисты по очереди будут воплощать на сцене образ главного героя Макса.
Холодное сердце
Международный центр культуры и искусств
Билеты: 80 – 330 грн
Спектакли пройдут 27-28 декабря 2017 года в 11.00
Купить билет можно здесь
Детям до 4 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
Герои диснеевского мультфильма Холодное сердце сойдутся в захватывающем сюжете, с участием Деда Мороза и Снегурочки.
Мы вам расскажем о тех событиях, которые не попали в первую часть мультфильма.
Музыкальная феерия, захватывающая хореография, неповторимые акробатические трюки и уникальное мыльно-огненное шоу вам покажут более 40 артистов.
Новогоднее Фикси-шоу 2018. Разбуди Деда Мороза
Международный центр культуры и искусств
Билеты: 90 – 790 грн
Спектакли будут проходить 2-4 января 2018 года в 11.00 и 14.00
Купить билет можно здесь
Детям до 4 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
Впервые на сцене Международного центра культуры и искусств праздничные приключения, в которых Фиксикам ни за что не разбудить Деда Мороза без дружеской помощи всех зрителей!
Злые силы убаюкали Деда Мороза и так, что он может проспать Новый год и оставить всех без подарков! Под чутким руководством взрослых — Папуса и Маси — младшее фикси-поколение Симка, Нолик, Файер, Игрек, Верта и Шпуля вступят в схватку со злодеями.
Как всегда, с Фиксиками никто не соскучится! Шутки, зажигательные танцы, хитовые и специальные новогодние фиксипения, непрерывный интерактив — новые музыкальные игры героев с залом, как гармоничное развитие сюжета. Любимый аттракцион зрителей — огромный надувной реквизит!
Что особенного в новогоднем Фикси шоу – 2018. Разбуди Деда Мороза?
– Сразу 14 героев будут радовать детей на сцене в течение целого часа;
– 8 гиперреалистичных Фиксиков высотой более двух метров;
– Фиксики — самые рейтинговые мультяшные герои, популярные в Украине и в более чем 90 странах мира;
– Голоса Фиксиков — настоящие, они говорят на сцене так же, как и в мультфильме;
– Новые яркие декорации с огромным помогатором и спецэффекты подарят зрителям незабываемые впечатления;
– Каждый зритель сможет принять участие в новогоднем приключении мультяшных героев непосредственно во время спектакля; и почувствовать себя нужным и незаменимым;
– Это единственное в Украине лицензионное Шоу от создателей мультфильма Фиксики.
Программа рассчитана для детей от 3-х до 10-ти лет. Продолжительность — 1 час.
Световое театрализованное шоу Волшебный мир Рождества 2 – Звездная Одиссея
Отель Премьер Палас
Билеты: 50 – 400 грн
Спектакли будут проходить с 16-30 декабря и 2-3 января 2018 года в 11.00, 13.30 и 16.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 5 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
В этом году наших маленьких зрителей ждет фантастический интерактивный спектакль. Шоу завораживает световыми костюмами и спецэффектами!
Полина, будучи на каникулах, случайно принимает сигнал SOS с новогодней станции Санта Клауса: “Случилась беда! Космические Пираты украли все подарки!”. Это означает, что Рождество оказывается под угрозой и Полина отправляется на помощь…
Множество планет и невероятные приключения ждут ее.
Полина – сильная и смелая девочка, но ей нужна помощь наших маленький зрителей!
Каждый ребенок, который посетит спектакль, станет участником удивительных приключений девочки Полины и ее инопланетных друзей.
Продолжительность программы 65-70 минут. Спектакль исполняется на русском языке.
Щелкунчик: война и мир
Конгресс-холл Президент отеля
Билеты: 100 – 350 грн
Мюзикл будет проходить 23 и 24 декабря в 12.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 5 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
История, которой не знал сам фантазер Гофман – мюзикл Щелкунчик: война и мир. Оригинальное продолжение всемирно известной сказки.
Драматическая детская сказка с юмором и философским смыслом. Когда старая тайна превращается в новую опасность, Зло получает второй шанс для реванша, а Добро вынуждено бороться с собственными страхами – остается надеяться на чудо. Что может примирить заклятых врагов и о чем молчит разговорчивый Дядя Дроссельмейер?
Спектакль на украинском языке. Продолжительность – 1 час 10 минут. Без антракта. Используется фонограмма.
Снежная королева. Сказки с оркестром
Национальная музыкальная академия Украины имени Петра Чайковского
Билеты: 120 – 375 грн
Спектакль пройдет 23 и 24 декабря в 12.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 5 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
Самая главная Снежная Королева страны – Ольга Сумская порадует маленьких зрителей и их родителей чтением волшебной зимней сказки Ганса Христиана Андерсена. История, на которой выросло не одно поколение.
В исполнении Национального ансамбля Киевская Камерата прозвучат классические произведения великих Эдварда Грига, Яна Сибелиуса и Курта Аттерберга.
Художественным дополнением музыкально-литературного выступления станет красочная водная анимация в исполнении Ангелины Золотой! Уникальная техника Эбру — это древнее искусство живописи по воде. Мозаика танцующих красок — это мир детских фантазий, воплощенный в реальность. Яркая палитра цвета и чарующие водные узоры превратятся в сказочных героев.
Сказка о чуде, преданности и добре подарит атмосферу рождественского умиротворения не только детям, но и взрослым.
Сказка для детей от 6 лет. Спектакль проходит на украинском языке.
Свинка Пеппа: дедморозное настроение
Дворец искусств НТУУ
Билеты: 90 – 350 грн
Спектакль пройдет 24 декабря в 11.00 и 13.30
Купить билеты можно здесь
Новое лицензионное супер-интерактивное кукольное новогоднее шоу, созданное по мотивам любимого всеми детьми мультсериала Свинка Пеппа, вновь соберет своих маленьких зрителей!
Веселое кукольное музыкальное представление, в понятной для детей форме рассказывает о дружбе и взаимопомощи, о важности семейных ценностей и уважительном отношении к старшим. Малыши окунутся в незабываемый Новый год в компании любимых героев.
Свинка Пеппа, Поросенок Джордж, Овечка Сьюзи, Кролик Ребекка, Зебра Зоя, Пони Педро и другие персонажи на протяжении всего спектакля будут играть с детьми в разные веселые игры, учить новые песни и танцы.
Вместе с Пеппой и ее друзьями дети проведут поиски Деда Мороза и, конечно же… найдут! И не одного, а со Снегурочкой, целым мешком подарков и новогодними чудесами!
Золушка
Центр культуры и искусств КПИ
Билеты: 120 – 280 грн
Спектакль пройдет 28-30 декабря и 2-4 января 2018 года в 16.00
Купить билеты можно здесь
С первых минут действа ребята попадут в загадочный мир чудес и волшебства. Встретятся с любимыми героями: Золушкой и Принцем, очаровательной Феей, коварной мачехой, злыми сестрами и веселым королем. Вы станете свидетелями истории о встрече любви, коварства и расставания.
Характерные актеры, роскошные костюмы, зажигательная музыка, живое пение и танцы никого не оставят равнодушными. Техническое наполнение световыми эффектами и большой экран на сцене создадут сказочную атмосферу и волшебный Новогодний праздник!
В фойе большого зала за 40 минут до начала представления вас ждут вкусности, игры, елка, игрушки и много других сюрпризов от Деда Мороза и Снегурочки, которые сделают интерактивную программу.
Спектакль длится 60 минут. После спектакля дети смогут принять участие в автограф-сессии и сфотографироваться с персонажами сказки.
Волшебник изумрудного города
Национальный академический театр русской драмы им. Леси Украинки
Билеты: 30 грн
Спектакль будет проходить с 27 по 31 декабря дважды в день в 10.00 и в 13.00, и 2, 3, 6 и 7 января 2018 года в 13.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 4 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
Волшебник Изумрудного города – одна из самых удивительных, ярких и загадочных сказок мировой детской литературы.
История маленькой девочки Элли, которая переносит сложные испытания вдвоем со своим верным песиком Тотошкой, не оставит никого равнодушным. Ведь в этих испытаниях она не только найдет новых друзей – Страшилу, Дровосека и Льва, но и поможет осуществить их самые заветные желания. Попав в страны Жевунов по умыслу злой волшебницы Бастинды, Элли встретится с великим и ужасным волшебником Гудвином, и каждый герой сказки, направляясь к своей мечте, найдет, прежде всего, себя самого.
Спектакль идет без антракта. Продолжительность 1 час 20 мин.
Рапунцель. Новогоднее волшебство
Дом художника
Билеты: 90 – 320 грн
Мюзикл будет проходить 29 и 30 декабря в 11.00 и 13.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 3 лет включительно вход бесплатный
Романтичная и озорная красавица Рапунцель томится в высокой башне в ожидании исполнения древнего пророчества – появления прекрасного Принца, который накануне Нового года вызволит ее из заточения. Ведь новогодняя пора – время исполнения самых сокровенных желаний!
Злая колдунья, притворяясь матушкой принцессы, всячески противостоит этой идее, ведь девушка обладает магическим даром – волшебной длинной косы. Когда Рапунцель поет, ее волосы способны заживлять раны и дарить вечную молодость. Эта фантастическая сила и нужна колдунье. Но злая волшебница пытается зря, ведь у Рапунцель есть настоящие друзья – влюбленный в нее Принц, благородные лесные разбойники, Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, юные зрители, которым придется немало постараться. Ведь их интерактивная помощь обязательно понадобится сказочным героям!
Мюзикл – это феерическое шоу с мелодичными песнями, зажигательными танцами и непредсказуемыми поворотами сюжета. Украшением спектакля станут бои на настоящих рыцарских мечах, акробатические трюки, рукопашные драки и экшен-сцены.
А до начала спектакля настроить юных гостей на нужный лад поможет большая интерактивная игровая программа с участием любимых новогодних персонажей – Снеговичков, Деда Мороза и Снегурочки. Каждый ребенок сможет испытать себя в веселых играх, конкурсах и аттракционах, получить раскраску с изображением любимых героев, и даже стать художественным объектом, приняв участие в мастер-классе по аква-гриму. И, конечно, зажечь праздничную елку, поводить новогодний хоровод.
Продолжительность игровой программы – 30 минут. Продолжительность спектакля – 1 час 15 мин.
Ой, кто ждет Николайчика…
Кинопанорама
Билеты: 80 – 300 грн
Спектакль пройдет 17 декабря в 11.00, 13.30 и 16.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 5 лет включительно вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
Праздник в честь Дня Святого Николая – праздника милосердия, праздника доброты и любви к ближним.
Все вежливые детишки, которые придут на праздник, попадут в настоящую волшебную атмосферу доброй сказки, где смогут поиграть и подготовиться к встрече со Святым Николаем вместе с:
- веселой Ангелинкой и ее помощником Колокольчиком;
- преодолеют любые преграды и испытания от Чертенка и Привидения;
- помогут Волшебной Ночке присветить дорогу Николаю.
Дети вместе смогут прочитать молитву к Божией Матери и, конечно, самые активные помощники получат призы от Святого Николая!
Продолжительность спектакля – 70 минут. Спектакль на украинском языке.
Волшебный Сундук Желаний
Кинопанорама
Билеты: 80 – 300 грн
Спектакль пройдет с 23-30 декабря в 11.00, 13.30 и 16.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 5 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
Театр Бережных Аттракцион предлагает вам невероятное феерическое представление для всей семьи!
Всех детишек еще в фойе будут встречать веселые сказочные герои, с которыми дети смогут пообщаться, поиграть, и даже получить призы за активное участие.
А потом все дети вместе с родителями окунутся в волшебную атмосферу сказки, в которой они смогут быть не простыми зрителями, а участниками веселого сказочно-игрового путешествия.
Спектакль поможет детям понять, что ради осуществления мечты не надо сомневаться, а смело преодолевать любые препятствия и уверенно идти к цели. И тогда Новый год обязательно распахнет волшебный ларец исполнения желаний!
Спектакль идет на украинском языке.
Щенки спасают Новый год
Дом Кино
Билеты: 80 – 290 грн
Спектакль пройдет с 24 декабря в 13.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 3 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
События этой истории произошли накануне Нового года в небольшом городке под названием Бухта приключений. Смелые, остроумные, веселые и сообразительные щенки-спасатели Скай, Роки, Зума, Гонщик и умный мальчик Зик Райдер отыщут новогодние подарки, которые внезапно исчезли из-под главной елки города. А помогать им в поисках маленькие зрители, присутствующие в зале.
В финале всех участников ждет настоящее чудо – приход Святого Николая, который, как известно, посещает в праздники только вежливых, добрых и послушных детей.
Спектакль на украинском языке. Используется фонограмма.
Новогоднее Изумрудное Фэнтези
Дом Кино
Билеты: 170 – 360 грн
Спектакль пройдет с 28 декабря по 8 января в 13.00
Купить билеты можно здесь
Детям до 3 лет вход бесплатный (без предоставления отдельного места)
Детям вместе со сказочными героями предстоит выполнить очень интересную, ответственную задачу: преодолевая трудности, коварство сказочных “доброжелателей”, помочь собрать похищенные и рассыпанные по всему звездному небу изумруды и бриллианты, чтобы новогодний праздник состоялся. И это не все…
Магия Огня, Воздуха, Земли и Воды, Неоновое и Огненное шоу, дрессированные голуби и пудели, шоу иллюзионистов, цирковые номера, 40 участников балета, торжественное зажигание елки и множество сказочных сюрпризов удивят всех, кто станет свидетелем этого волшебного праздника.
Интерактивные развлечения начинаются за 30 минут до начала спектакля и проходят на трех этажах. Детей ждут веселые аниматоры, творческие мастер-классы, аквагрим, сказочная фотозона, игры, конкурсы и подарки.
Эксклюзивный подарок от театра Шерлиз – настоящий оркестр, в сопровождении которого начнется праздничный новогодний бал.
Продолжительность спектакля (без интерактива): 1 час 10 минут.
Красавица и чудовище
Киевский академический театр кукол
Билеты: 80 – 150 грн
Спектакль будет проходить с 23 декабря по 8 января в 10.00, 13.30 и 17.00
Купить билеты можно здесь
Этой зимой театр превратится в настоящий средневековый замок, в котором оживет древняя легенда о удивительной истории любви Чудовища и красавицы по имени Бель.
Эта история началась, когда самовлюбленный Принц-красавец отказал старой нищенке в убежище от холода. И, оказавшись колдуньей, превратив бездушного Принца в безобразное Чудовище, оставила розу. Колдунья предупредила, что когда с розы упадет последний лепесток, а в сердце Принца так и не почувствует настоящую, взаимную любовь, быть ему чудовищем навсегда.
И вот накануне Рождества, когда на розе остался последний лепесток, в заколдованном замке появляется Бель…
Напомним, огни на главной новогодней елке Украины на Софийской площади в Киеве зажгутся в День Святого Николая, 19 декабря.