Скоро Новый год, а значит нужно задуматься о новогодней елочке, ведь именно она самый главный атрибут праздника.

Если нет возможности или желания установить живое дерево – можно сделать елку своими руками. Она может быть самых разнообразных размеров и цветов. А сделать чудо-красавицу можно из любых материалов.

Существует несколько советов, которые можно использовать в работе, добавляя собственные детали:

Форма. Обычно елки выполняют в виде равнобедренного треугольника или конуса. И не обязательно правильной формы. Можно сделать ее под наклоном, в один или несколько ярусов.

Цвет. Не стоит думать, что новогодняя елка хенд-мейд должна быть зеленой. Это не так. Смело делайте ее белой, серебристой, желтой, золотой и даже синей. Пусть ваша елка станет настоящим непредсказуемым чудом.

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Крепления. Это очень важная деталь. Необходимо продумать, чем скреплять детали елки (клеем, скотчем, проволокой и др.). Но учтите, что крепления должны быть аккуратными и надежными; чтобы елка выстояла все праздничные дни.

Верхушка. По традиции маковку ели украшают верхушкой. Для дизайнерской елки в виде верхушки может быть любая игрушка, шар, звезда или изогнутая спираль. А можно сделать украшение в виде ангелочка или талисмана идущего года. Например, Собаки в 2018.

Бумажная елка

Прекрасная новогодняя елка своими руками получится из бумаги, дождика и фольги.





Новогодние елки: 7 хенд-мейд вариантов / 3 фотографии

Из картона выполняется конус. На него приклеиваются изготовленные из фольги, цветной и гофрированной бумаги веточки-иголки и шишки. Из мишуры делаются елочные новогодние игрушки ручной работы. Елка устанавливается на прочную основу. По верху елки пускается дождик и на макушку крепится звезда. Цвет ели и ее украшения выполняются по желанию автора.

Елки из ниток





Новогодние елки: 7 хенд-мейд вариантов / 3 фотографии

Формируем из бумаги конус, берем подходящие по оттенку плотные, шерстяные нитки, покрываем поверхность конуса клеем ПВА, и плотно обматываем нитками. Такие елочки можно дополнить бантиками, бусинами или стразами.

Елки из винных пробок





Новогодние елки: 7 хенд-мейд вариантов / 3 фотографии

Формируем из винных пробок елочку, приклеивая пробки друг к другу на супер-клей. Пробки могут быть разноцветными. А украсить такое дерево можно лентами, стразами, бантами и гирляндами.

Новогодняя елка из перьев





Новогодние елки: 7 хенд-мейд вариантов / 3 фотографии

Нам понадобятся непосредственно, перья (их можно приобрести в любом цветочном магазине, так же можно использовать обычные перья с птицефабрики, важно, что бы они были средней величины, пушистые у основания), картон, клей, бусины, проволока.

Изготавливаем из картона конус необходимой величины. Затем готовим перья. Берем перышко за пластмассовый череночек, чтобы макушка пера торчала вверх, кладем, как в ложечку бусинку, наливаем на нее клей и ждем, когда бусинка приклеится. Когда клей застынет – наше перышко готово. Необходимо оформить так каждое второе перо. Далее приклеиваем перья к конусу, бусинкой вверх. Перья по конусу нужно распределять в следующем порядке: снизу – большие, сверху – маленькие. Макушку елочки можно украсить звездочкой. Ее сделаем из проволоки и проденем в каждый уголок звездочки бусины.

Елка из макаронных изделий





Новогодние елки: 7 хенд-мейд вариантов / 3 фотографии

Подбираем фигурные макароны, к примеру — бантики, окрашиваем их в подходящий цвет из баллончика, а после высыхания краски закрепляем на конусе (лучше плотном из пенопласта) при помощи клея момента. На завершающем этапе елочку можно дополнить макаронами в виде звездочек или маленькими декоративными бантиками.

Елка из ленты





Новогодние елки: 7 хенд-мейд вариантов / 3 фотографии

Формируем из плотной бумаги конус, нарезаем ленту на одинаковые недлинные отрезки, склеиваем каждый отрезок в виде капельки (см. фото), получившиеся капельки приклеиваем на бумажный конус.

Новогодняя елка из пуговиц





Новогодние елки: 7 хенд-мейд вариантов / 3 фотографии

Заготавливаем большое количество пуговиц, если хотите чтобы они были одинаковые по тону, то предварительно окрасьте их при помощи баллончика. Из плотной бумаги формируем конус, и полностью обклеиваем его пуговицами, пуговицы можно клеить в несколько слоев.

Такие необычные елки могут стать как заменой привычным хвойным деревьям, так и украсить отдельные уголки вашего дома.

К слову, сайт Факты ICTV сделал подборку главных новогодних елок Украины с 2007 года.