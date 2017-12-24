Скоро Новый год, а значит нужно задуматься о новогодней елочке, ведь именно она самый главный атрибут праздника.
Если нет возможности или желания установить живое дерево – можно сделать елку своими руками. Она может быть самых разнообразных размеров и цветов. А сделать чудо-красавицу можно из любых материалов.
Существует несколько советов, которые можно использовать в работе, добавляя собственные детали:
Форма. Обычно елки выполняют в виде равнобедренного треугольника или конуса. И не обязательно правильной формы. Можно сделать ее под наклоном, в один или несколько ярусов.
Цвет. Не стоит думать, что новогодняя елка хенд-мейд должна быть зеленой. Это не так. Смело делайте ее белой, серебристой, желтой, золотой и даже синей. Пусть ваша елка станет настоящим непредсказуемым чудом.
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Крепления. Это очень важная деталь. Необходимо продумать, чем скреплять детали елки (клеем, скотчем, проволокой и др.). Но учтите, что крепления должны быть аккуратными и надежными; чтобы елка выстояла все праздничные дни.
Верхушка. По традиции маковку ели украшают верхушкой. Для дизайнерской елки в виде верхушки может быть любая игрушка, шар, звезда или изогнутая спираль. А можно сделать украшение в виде ангелочка или талисмана идущего года. Например, Собаки в 2018.
Бумажная елка
Прекрасная новогодняя елка своими руками получится из бумаги, дождика и фольги.
Из картона выполняется конус. На него приклеиваются изготовленные из фольги, цветной и гофрированной бумаги веточки-иголки и шишки. Из мишуры делаются елочные новогодние игрушки ручной работы. Елка устанавливается на прочную основу. По верху елки пускается дождик и на макушку крепится звезда. Цвет ели и ее украшения выполняются по желанию автора.
Елки из ниток
Формируем из бумаги конус, берем подходящие по оттенку плотные, шерстяные нитки, покрываем поверхность конуса клеем ПВА, и плотно обматываем нитками. Такие елочки можно дополнить бантиками, бусинами или стразами.
Елки из винных пробок
Формируем из винных пробок елочку, приклеивая пробки друг к другу на супер-клей. Пробки могут быть разноцветными. А украсить такое дерево можно лентами, стразами, бантами и гирляндами.
Новогодняя елка из перьев
Нам понадобятся непосредственно, перья (их можно приобрести в любом цветочном магазине, так же можно использовать обычные перья с птицефабрики, важно, что бы они были средней величины, пушистые у основания), картон, клей, бусины, проволока.
Изготавливаем из картона конус необходимой величины. Затем готовим перья. Берем перышко за пластмассовый череночек, чтобы макушка пера торчала вверх, кладем, как в ложечку бусинку, наливаем на нее клей и ждем, когда бусинка приклеится. Когда клей застынет – наше перышко готово. Необходимо оформить так каждое второе перо. Далее приклеиваем перья к конусу, бусинкой вверх. Перья по конусу нужно распределять в следующем порядке: снизу – большие, сверху – маленькие. Макушку елочки можно украсить звездочкой. Ее сделаем из проволоки и проденем в каждый уголок звездочки бусины.
Елка из макаронных изделий
Подбираем фигурные макароны, к примеру — бантики, окрашиваем их в подходящий цвет из баллончика, а после высыхания краски закрепляем на конусе (лучше плотном из пенопласта) при помощи клея момента. На завершающем этапе елочку можно дополнить макаронами в виде звездочек или маленькими декоративными бантиками.
Елка из ленты
Формируем из плотной бумаги конус, нарезаем ленту на одинаковые недлинные отрезки, склеиваем каждый отрезок в виде капельки (см. фото), получившиеся капельки приклеиваем на бумажный конус.
Новогодняя елка из пуговиц
Заготавливаем большое количество пуговиц, если хотите чтобы они были одинаковые по тону, то предварительно окрасьте их при помощи баллончика. Из плотной бумаги формируем конус, и полностью обклеиваем его пуговицами, пуговицы можно клеить в несколько слоев.
Такие необычные елки могут стать как заменой привычным хвойным деревьям, так и украсить отдельные уголки вашего дома.
К слову, сайт Факты ICTV сделал подборку главных новогодних елок Украины с 2007 года.