Поздравления с Новым годом 2018 должны нести в себе пожелания мира и стабильности.

Согласно восточному календарю, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки.

2018 год будет разным, но одно можно сказать наверняка – этот год станет положительным для человечества, в целом.

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Этого и советуем пожелать своим родным, близким и друзьям.

* * *

Год 2018 продолжает приближаться.

В наступающем году

Позабудьте про нужду.

Пусть собака в этот год

Вам богатство принесет,

А еще к деньгам в придачу

Радость, счастье и удачу!

* * *

На востоке говорят:

Год Собаки скоро,

Пусть же Новый год несёт

Много вам задора!

Ведь собака — верный друг,

Преданный и добрый,

Пусть и год будет таким:

С доброй пёсьей мордой!

Пусть подарит вам тепло,

Свет и радость дружбы,

Машет весело хвостом,

Мил и добродушен!

* * *

С Новым годом вас народ,

Пусть год собаки принесет,

Здоровье крепкое, успех,

Решений важных, добрый смех.

Пусть исполняются мечты,

Да больше в душах доброты.

Чтоб толстым стал ваш кошелек,

А счастья, чтоб под потолок.

* * *

Собака — верный и надежный друг,

И это знают все вокруг.

Так пусть и год будет таким,

Вам пожелать добра хотим.

Чтоб окружали верные друзья,

И счастлива была Ваша семья.

Чтобы не выдали Вы бед,

И было много жизненных побед.

Чтобы здоровы были мы желаем,

Вас с Новым годом поздравляем!

* * *

С Новым годом поздравляю!

Пусть он ласковым щенком

В вашу жизнь ворвется, окружая

Вас заботой, лаской и теплом.

Пусть успех вам будет верен,

Принося с собой всегда доход,

Что в себе характер был уверен,

Пусть душа улыбками цветет.

* * *

Пусть собака охраняет

Вас от бед, обид и зла.

Я желаю, чтоб удача

Непременно вас нашла.

Год 2018 к нам уже пришел, ура!

Знаю я что будет лучше

В год собаки, чем вчера.

* * *

В год Собаки чтоб исчезли

И тревоги, и болезни!

От души повеселитесь

И с печалью распроститесь.

В год 2018

Нужно только улыбаться

И, отбросив все сомнения,

В счастье верить и везение!

* * *

Новый год, куранты бьют,

Старый ярко провожаем.

Счастье, елки и салют,

Вас мы поздравляем!

Пусть собака принесет,

Вам любовь и верность.

А петух с собой возьмёт,

Всё что было скверно.

Будет год удачным пусть,

Бьют часы двенадцать.

Пусть уйдут печаль и грусть,

Наступил уже 2018!

* * *

Поздравляю Вас с Новым годом!

Желаю Вам всяческих благ.

И Собака, символ года,

Принесёт в зубах удачу,

Благоденствие, доходы,

Новым счастьем озадачит.

* * *

Поздравляем с Новым годом!

Пусть приходит радость в дом.

Пусть сбываются мечты,

В Божье чудо верьте вы.

Не болейте, век живите,

Своей жизнью дорожите.

Дома часто не ругайтесь,

С близкими не расставайтесь.

Верьте, люди, в волшебство.

Счастье пусть придет в дома.

С праздниками вас, друзья.

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