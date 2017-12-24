Поздравления с Новым годом 2018 должны нести в себе пожелания мира и стабильности.
Согласно восточному календарю, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки.
2018 год будет разным, но одно можно сказать наверняка – этот год станет положительным для человечества, в целом.
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Этого и советуем пожелать своим родным, близким и друзьям.
* * *
Год 2018 продолжает приближаться.
В наступающем году
Позабудьте про нужду.
Пусть собака в этот год
Вам богатство принесет,
А еще к деньгам в придачу
Радость, счастье и удачу!
* * *
На востоке говорят:
Год Собаки скоро,
Пусть же Новый год несёт
Много вам задора!
Ведь собака — верный друг,
Преданный и добрый,
Пусть и год будет таким:
С доброй пёсьей мордой!
Пусть подарит вам тепло,
Свет и радость дружбы,
Машет весело хвостом,
Мил и добродушен!
* * *
С Новым годом вас народ,
Пусть год собаки принесет,
Здоровье крепкое, успех,
Решений важных, добрый смех.
Пусть исполняются мечты,
Да больше в душах доброты.
Чтоб толстым стал ваш кошелек,
А счастья, чтоб под потолок.
* * *
Собака — верный и надежный друг,
И это знают все вокруг.
Так пусть и год будет таким,
Вам пожелать добра хотим.
Чтоб окружали верные друзья,
И счастлива была Ваша семья.
Чтобы не выдали Вы бед,
И было много жизненных побед.
Чтобы здоровы были мы желаем,
Вас с Новым годом поздравляем!
* * *
С Новым годом поздравляю!
Пусть он ласковым щенком
В вашу жизнь ворвется, окружая
Вас заботой, лаской и теплом.
Пусть успех вам будет верен,
Принося с собой всегда доход,
Что в себе характер был уверен,
Пусть душа улыбками цветет.
* * *
Пусть собака охраняет
Вас от бед, обид и зла.
Я желаю, чтоб удача
Непременно вас нашла.
Год 2018 к нам уже пришел, ура!
Знаю я что будет лучше
В год собаки, чем вчера.
* * *
В год Собаки чтоб исчезли
И тревоги, и болезни!
От души повеселитесь
И с печалью распроститесь.
В год 2018
Нужно только улыбаться
И, отбросив все сомнения,
В счастье верить и везение!
* * *
Новый год, куранты бьют,
Старый ярко провожаем.
Счастье, елки и салют,
Вас мы поздравляем!
Пусть собака принесет,
Вам любовь и верность.
А петух с собой возьмёт,
Всё что было скверно.
Будет год удачным пусть,
Бьют часы двенадцать.
Пусть уйдут печаль и грусть,
Наступил уже 2018!
* * *
Поздравляю Вас с Новым годом!
Желаю Вам всяческих благ.
И Собака, символ года,
Принесёт в зубах удачу,
Благоденствие, доходы,
Новым счастьем озадачит.
* * *
Поздравляем с Новым годом!
Пусть приходит радость в дом.
Пусть сбываются мечты,
В Божье чудо верьте вы.
Не болейте, век живите,
Своей жизнью дорожите.
Дома часто не ругайтесь,
С близкими не расставайтесь.
Верьте, люди, в волшебство.
Счастье пусть придет в дома.
С праздниками вас, друзья.
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