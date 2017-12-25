Аллигатор запрыгнул в лодку с туристами

В американском штате Флорида аллигатор запрыгнул в лодку, в которой находились несколько туристов. Это попало на видео.

Видеозапись опубликовало издание Daily Mirror.

Сообщается, что небольшой катер застрял в грязи, которая скопилась вдоль берегов реки, в нескольких метрах от отдыхающего аллигатора. Один из путешественников, Тайлор Хиндери, снимал пресмыкающееся на камеру телефона.

За кадром слышен голос, предположительно, хозяина лодки, который в шутку предположил: “Отсюда вы могли бы даже похлопать его по спине, не так ли?”

Внезапно аллигатор поднимается и одним прыжком оказывается на лодке. Люди быстро переместились назад, а хищник пересек катер и, протиснувшись между перилами, спрыгнул в воду с другой стороны.

По информации журналистов, в инциденте никто не пострадал.

Читайте: Голодный крокодил напал на антилопу. Животное спасли два бегемота

Напомним, как рыбаки 4 дня спасались от крокодилов на крыше застрявшего авто.