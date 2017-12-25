Аллигатор запрыгнул в лодку с туристами

Сообщается, что небольшой катер застрял в грязи, которая скопилась вдоль берегов реки, в нескольких метрах от отдыхающего аллигатора. Один из путешественников, Тайлор Хиндери, снимал пресмыкающееся на камеру телефона.
За кадром слышен голос, предположительно, хозяина лодки, который в шутку предположил: “Отсюда вы могли бы даже похлопать его по спине, не так ли?”
Внезапно аллигатор поднимается и одним прыжком оказывается на лодке. Люди быстро переместились назад, а хищник пересек катер и, протиснувшись между перилами, спрыгнул в воду с другой стороны.
По информации журналистов, в инциденте никто не пострадал.