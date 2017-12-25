Гороскоп на сегодня, 25 декабря

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что нужно будет контролировать свои эмоции: возможно проявление чрезмерной чувствительности и эмоциональности.

Астропрогноз публикует Telegram-канал ASTRO.EXPERT.

Благоприятная деятельность:

Принятие трудных решений лучше отложить. Постарайтесь не вовлекаться в негативные эмоции и выстроить общение на взаимном внимании и проявлении уважения.

Благоприятны умеренные физические нагрузки и прогулки на природе.

Неблагоприятная деятельность:

Путешествия.

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