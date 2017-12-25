Что ждет мир в 2018 году – предсказание Ванги

Согласно предсказанию великой ясновидящей Ванги, самой мощной державой в 2018 году станет Китай. А бывшие страны-лидеры будут нещадно эксплуатироваться.

Также, вещала Ванга, в 2018 году поезда начнут летать на проводах до самого Солнца. Однако многие ее слова не стоит трактоваться прямо.

По мнению ясновидящей (вернее, согласно тому, как его трактуют) Сирия будет охвачена масштабным военным конфликтом. И когда Сирия падет, начнется Третья мировая война, передает Daily Mail.

Прорицательница говорила, что в 2018 году нефть перестанут добывать, и планета получит возможность отдохнуть.

– Добыча нефти прекратится, Земля будет отдыхать, – говорила Ванга.

Предсказания Ванги на 2018 год для Украины и России

Поскольку будет прекращена добыча нефти, пострадает экономика России. Также ясновидящая предвидела, что отношения между РФ и Украиной в 2018 году могут наладиться.

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К слову, ранее Факты ICTV писали, что ждет Украину в экономическом и политическом плане, а также прекратится ли война в 2018 году.