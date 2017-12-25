Маникюр на Новый год 2018 можно оформить самыми различными способами. Какой цвет и форму ногтей выбрать, чтобы не разозлить Желтую земляную собаку?

Выбирая дизайн маникюра на Новый год 2018, учитывайте характер хозяйки года – Собаки. Главное – натуральность и непринужденность.

Лучше не наращивать слишком длинные ногти и использовать яркий и сочный цвет в меру. Не переусердствуйте со стразами, большими камнями и несуразными деталями.

Самой модной формой 2018 года будет овальная. Острые и квадратные ногти на протяжении всего последующего года будут неуместными, поэтому в новогоднюю ночь лучше отказаться от подобного маникюра. Если не любите овальную форму, выберите хотя бы полукруглую.

Читайте: Меню на Новый год 2018: рецепты для праздничного стола без водки и пива

Особое внимание уделите цвету. Поскольку 2018 – год Желтой Собаки, преимуществом будет использование желтой палитры. Обратите внимание на золотой, темно-оранжевый, оранжевый, горчичный, лимонный, хаки, кукурузный, грушевый, шафран, старое золото.

Кроме того, можно выбрать красный цвет и его оттенки: марсала, алый, фиолетовый, багряный.

Украсить ногти можете блестками, камешками, “битым стеклом”, новогодними изображениями (снежинки, снеговики и елки), а также собачьими принтами.

Больше идей и фото маникюра на Новый год 2018 – в галерее.

































































































































Какой маникюр сделать на Новый год 2018 / 65 фотографий

Не забывайте о том, что для создания целостного образа на Новый год, маникюр должен гармонировать с вашим нарядом. Факты ICTV писали, как выбрать идеальное новогоднее платье.

Фото: glamius, spassk-woman, chudopredki