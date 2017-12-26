Символом 2018 года будет Желтая Земляная Собака. Что дарить близким, чтобы не разозлить покровителя грядущего года – 7 запрещенных подарков в материале Фактов ICTV.

Цепочки и ожерелья

Многие представительницы слабого пола любят цепочки и ожерелья, но в 2018 году этот подарок может принести неудачу. Дело в том, что подобные аксессуары напоминают ошейники, которые не по нраву собакам.

Если вы хотите порадовать женщину украшением, не разозлив новую покровительницу, пусть это будут кольца, браслеты или серьги.

Духи

Не стоит дарить и парфюмы. Дело в том, что у собак довольно чувствительное обоняние, и большинство запахов их раздражают. Такой подарок разозлит хозяйку года и тогда 2018 не станет для вас успешным.

Инструменты

В 2018 году астрологи не рекомендуют дарить мужчинам инструменты, ножницы и другие режущие предметы. Такой подарок может быть опасным для того, кому вы его адресуете, так как подобные предметы Собака может воспринять как угрозу.

Кошелек

В год Собаки в качестве подарка следует избегать кошельков. Несмотря на то, что этот подарок является полезным, в 2018 году он может принести бедность и денежные трудности.

Зеркало

В 2018 году любому человеку нежелательно дарить зеркало. Порой собаки очень агрессивно реагируют на свое отражение и даже боятся его, поэтому подобный подарок может быть опасен.

Коты

Учитывая враждебные отношения между котами и собаками, нежелательно дарить игрушки в виде кошек или книги, на которых изображены представители кошачьих.

Если вы хотите подарить родным домашнее животное, то отдайте предпочтение щенкам, ведь покровительница года плохо ладит с котами.

Банные принадлежности

Неуместным будет подарок в виде предметов гигиены: расческа, шампунь, мыло, духи.

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К слову, ранее Факты ICTV публиковали список худших подарков мужчине на Новый год.