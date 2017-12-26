Гороскоп на сегодня, 26 декабря

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что день подходит для активных действий, связанных с преодолением препятствий и разрешением конфликтов.
Астропрогноз публикует Telegram-канал ASTRO.EXPERT.
Благоприятная деятельность:
Если у вас есть проблема, от которой вы хотите избавиться раз и навсегда, сегодня уместно принять решительные меры по ее решению.
При этом постарайтесь в своих действиях и в общении опираться на справедливость, благородство и умение прощать.
Оставайтесь дружелюбными и чуткими — это поможет найти наилучший способ разрешения ситуации.
Благоприятная также сегодня стрижка волос.
Неблагоприятная деятельность:
Подстригание ногтей и надевание новой одежды.
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