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Факты / Lifestyle / Гороскоп на сегодня, 26 декабря/

Гороскоп на сегодня, 26 декабря

Гороскоп на сегодня прогнозирует, что день подходит для активных действий, связанных с преодолением препятствий и разрешением конфликтов.

Астропрогноз публикует Telegram-канал ASTRO.EXPERT.

Благоприятная деятельность:

Если у вас есть проблема, от которой вы хотите избавиться раз и навсегда, сегодня уместно принять решительные меры по ее решению.

При этом постарайтесь в своих действиях и в общении опираться на справедливость, благородство и умение прощать.

Оставайтесь дружелюбными и чуткими — это поможет найти наилучший способ разрешения ситуации.

Благоприятная также сегодня стрижка волос.

Неблагоприятная деятельность:

Подстригание ногтей и надевание новой одежды.

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К слову, Факты ICTV также писали о том, кому повезет в 2018 году.

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