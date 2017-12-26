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Хакеры взломали операционную систему iPhone X

Программист Джонатан Левин создал Jailbreak LiberiOS, который позволяет взломать устройства на iOS 11.0. Среди них – новый iPhone X.

iPhone X

Об этом сообщает iClarified.

Для взлома операционной системы использовалась уязвимость, найденная сотрудником Google Иэном Биром.

Из-за того, что новый Jailbreak еще не адаптирован для новой iOS в нем не работает магазин твиков и приложений Cydia.

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Сейчас взлом является привязанным, то есть его нужно проводить заново после каждой перезагрузки телефона.

При использовании LiberiOS рекомендуется сделать резервную копию и использовать Apple ID без привязанной карты оплаты.

К слову, компания Apple признала, что намеренно понижает тактовую частоту процессоров в старых моделях iPhone.

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