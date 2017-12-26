Денежный гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц 2018 года.

Гороскоп составил известный гипнолог и психолог Геннадий Гончаров, пишет Утро.

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Гороскоп для Овнов

Наступающий год, скорее всего, принесет много неожиданных возможностей в сфере финансов.

Вы приложите больше усилий для улучшения своего благосостояния, и удача также будет на вашей стороне.

Январь – хороший месяц для стратегических инвестиций или расширения вашего бизнеса, все действия в этом направлении принесут большую прибыль. Прибыльным также окажется новый проект, бизнес или смена места работы, если это произойдет в начале года.

В целом денежный поток будет расти, но расходы на семью могут увеличиться.

Гороскоп для Тельцов

Год начнется умеренно с точки зрения финансов. Вы сможете позволить себе роскошный образ жизни в январе, но в конечном итоге станете более осторожными в расходах. Держитесь подальше от споров и азартных вложений в этом месяце. Вопросы карьеры кажутся шаткими, и вы можете столкнуться с некоторыми трудностями уже ближе к февралю. Денежные операции требуют осторожного подхода.

Гороскоп для Близнецов

Фортуна на вашей стороне, Близнецы. Начало года является благоприятным периодом, и вы можете ожидать повышения зарплаты.

Перспективы карьеры будут особенно заманчивыми во второй половине января. Однако остерегайтесь мошеннических действий и людей, которые могут отнять ваши с трудом заработанные деньги.

Это не лучший месяц кредитования. Кроме того, соблюдайте осторожность при подписании важных контрактов и проведении финансовых транзакций.

Настало время быть дипломатичным и использовать навыки общения в ваших интересах.

Гороскоп для Раков

Вы почувствуете стремление к материальному комфорту и сделаете все возможное, чтобы его достигнуть.

Удача будет к вам более благосклонна во второй половине месяца, но работа потребует от вас полной отдачи и больших вложений уже в начале января.

Все это будет приводить к определенным результатам, но повышение зарплаты пока не ожидается.

Возможно, вы захотите потратить большие деньги на дополнительное образование – это будет очень полезным вложением.

Гороскоп для Львов

В 2018 году Львов ожидает весьма благоприятный период с точки зрения финансов и карьеры, вы почувствуете это уже в январе.

Но в то же время вы можете столкнуться с нежелательной задержкой в ​​получении платежей.

Расходы будут увеличиваться во второй половине месяца, возможны также финансовые потери.

Вы должны держаться подальше от спекуляций большую часть января.

Гороскоп для Дев

В январе, вернувшись к работе, вы можете столкнуться с некоторыми разочарованиями в вопросах карьеры.

Тем не менее ваша напряженная работа принесет вам желаемые финансовые вознаграждения, если вы готовы приложить усилия.

Вы также должны проявлять осторожность при инвестировании.

Это не подходящий месяц для инвестиций вслепую.

Гороскоп для Весов

Первые несколько месяцев в году могут быть трудными с точки зрения финансов, а также вопросов карьеры, особенно – январь.

Только ближе к середине года вы почувствуете облегчение.

Но не отчаивайтесь – если вы будете работать достаточно усердно, то успех и процветание не заставят себя долго ждать.

Гороскоп для Скорпионов

В этом году у вас намечается прогресс в карьере, несмотря на незначительные препятствия.

Тем не менее в январе доход может быть неудовлетворительным относительно ваших ожиданий.

Гороскоп призывает вас к более разумному управлению вашими средствами, так как могут быть и финансовые потери.

Если вы поддерживаете бизнес, ожидайте хорошую прибыль.

Однако внимательно читайте условия и положения перед подписанием финансового контракта или сделки.

Гороскоп для Стрельцов

Стрелец, вам придется много работать в этом месяце. Успех не будет легким.

Это месяц упорной работы, преодоления и препятствий.

Картина не такая радужная с точки зрения карьеры. Вам потребуется приложить серьезные усилия, чтобы получить признание на работе.

Тем не менее рост доходов может быть возможен, но в основном вы будете тратить все, что вы заработаете.

Накопить средства в этом месяце будет сложно.

Гороскоп для Козерогов

Это будет прогрессивный месяц с точки зрения карьерного роста.

А за ним, ближе к февралю, последует и повышение ваших доходов.

Но в то же время ожидайте, что расходы будут оставаться прежними и вам удастся накопить большие суммы.

Вам, возможно, придется тратить много на здоровье, поэтому берегите себя, следите за питанием и правильным образом жизни.

Гороскоп для Водолеев

Водолей, финансовые перспективы окажутся позитивными в этом месяце.

Вы также будете последовательно наращивать карьеру.

Многие могут часто встречаться с препятствиями, которые вы будете быстро оставлять позади.

Тем не менее гораздо больший прирост, по сравнению с тем, который вы наблюдаете в последнее время, появится только после января.

Кроме того, в январе расходы также останутся под контролем.

Гороскоп для Рыб

2018 год может не стать хорошим началом в отношении карьеры, вы почувствуете это уже в январе, но в конечном итоге вы займете уверенную позицию.

Расходы будут увеличиваться в первые месяцы года, прежде всего из-за плохого состояния здоровья.

Тем временем, источники доходов в этом году будут оставаться ограниченными.

Вы также должны быть очень осторожны во время денежных операций в январе.