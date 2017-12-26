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Мать упала от удивления от рождественского сюрприза дочки

Девушка из калифорнийского городка Риверсайд сделала рождественский сюрприз матери, неожиданно вернувшись из армии.

Трогательным видео девушка поделилась в Twitter, которое уже собрало более 8 млн просмотров.

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Женщина распаковывает свой рождественский подарок – зеркало в отражены, которого она увидела дочь в военной форме.


Ранее Факты ICTV рассказывали, как сотрудники скорой медицинской помощи исполнили желание смертельно больной пациентки – последний раз увидеть море.

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