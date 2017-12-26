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Мать упала от удивления от рождественского сюрприза дочки/
Мать упала от удивления от рождественского сюрприза дочки
Девушка из калифорнийского городка Риверсайд сделала рождественский сюрприз матери, неожиданно вернувшись из армии.
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