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Новый год 2018: сколько украинцы потратят на стол, подарки и развлечения

В среднем в этом году украинцы планируют потратить на празднование Нового года 1 тыс. 659 грн.

Новий рік

Данные опроса опубликовала Research&Branding Group.

Подчеркивается, что в прошлом году украинцы тратили 1 тыс. 205 грн, а в 2015 – 911 грн.

На праздничный стол в среднем готовы потратить 806 грн, на подарки – 769 грн, на другие новогодние расходы – 721 грн.

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Социологи отмечают, что приведенную сумму нужно воспринимать как условную, ведь реальные размеры этих расходов будут существенно различаться в разных семьях.

К слову, с 19 декабря в Украине стартовали новогодние праздники и продлятся они почти месяц. Именно в это время в Киеве организовывается множество мероприятий для веселого времяпровождения с малышами.

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