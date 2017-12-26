Рождество в космосе: как отпраздновали астронавты на МКС

Астронавты NASA, находящиеся на МКС отпраздновали Католическое Рождество, пообщавшись с родными и открыв подарки.

О праздновании написал астронавт Mark T. Vande Hei в Twitter.

На МКС уже сформировалась особая традиция: обязательно делают фото и готовят пищу в космосе. Хотя она выходит обезвоженная и не очень полезная для здоровья членов экипажа, астронавтам нравится это делать.

Сейчас на борту космической станции находится шесть человек и две команды.

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К слову, 25 декабря католический мир праздновал Рождество Христово. Этот день большинство знаменитостей провели в семейном кругу.

Фото: Mark T. Vande Hei