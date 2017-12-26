Восточный гороскоп на 2018 год

С 16 февраля 2018 года в права хозяйки вступит желтая земляная Собака. Каким этот год будет для представителей восточного гороскопа – в материале Фактов ICTV.

Этот год обещает пройти под эгидой справедливости. Поэтому чем выше моральные качества у человека, тем больше подарков судьбы он получит.

Гороскоп публикует СТБ.

Крыса

В 2018 году Крысам нужно продуктивно заняться делами, чтобы получить хороший результат. Вас ждет большой успех, если вы будете четко идти к поставленной цели.

Желтая земляная Собака подарит вам в этом году верных друзей, которые поддержат во всем.

Здоровье Крыс станет намного лучше, серьезных болезней не будет. В начале года будьте осторожны с деньгами, старайтесь не давать в долг крупные суммы. Финансовую стабильность обретете к осени.

Бык

Быка в 2018 году захватит череда неожиданных событий. Вам нужно быть уступчивым, умерить упрямство и гордость. Постарайтесь уйти в отпуск в середине года, чтобы избежать конфликтов на работе и поправить здоровье. После этого вы сможете стремительно подняться по карьерной лестнице и улучшить тем самым свое финансовое положение.

В конце года Быки получат крупную сумму денег. К тому же, вы сможете наконец заняться творчеством и личной жизнью.

Тигр

В год желтой земляной Собаки Тигр станет более покладистым, спокойным и добрым. Ваш авторитет значительно вырастет, а профессиональные качества будут оценены.

В итоге вас ждет карьерный рост и финансовый успех. Кто-то даже решится на открытие своего бизнеса, ведь ваша смелость и целеустремленность этому способствуют.

В семейной жизни у Тигров все стабильно, хотя некоторых будет ждать пополнение. В конце года обратите внимание на свое здоровье, чтобы избежать проблем в будущем. В общем, год для Тигра будет спокойным и бесконфликтным.

Кролик (Кот)

Кроликов (Котов) ждет очень удачный 2018 год. С вами будут часто советоваться и обращаться за помощью, а от этого повысится ваш авторитет и расширится круг общения.

Если вы проявите честность, которая так важна для Собаки, то все ваши дела завершатся успешно. Также вас будет ждать успешная карьера и увеличение финансов.

В личной жизни вы построите гармоничные отношения, которые могут закончиться свадьбой. Займитесь своим здоровьем, особенно важно избегать переохлаждений.

Дракон

Драконов ждет насыщенный и интересный год: множество событий не даст вам скучать. Вы окажетесь в центре внимания, найдете новых друзей или же наладите отношения с теми, с кем давно не общались. Творческие Драконы проявят весь свой талант и смогут прославиться, а деловые представители получат повышение.

Уже весной ваши доходы начнут стремительно расти, но рекомендуем отложить эти средства для крупной покупки.

В супружеской жизни будьте уступчивы, чтобы избежать разногласий, а во второй половине года у вас уже будут идеальные отношения. Если вы вовремя займетесь здоровьем, то никаких проблем не будет.

Змея

В целом, Змей ждет благоприятный год (при условии вашей честности и открытости). Если вы будете добры и порядочны, то Собака вас вознаградит и подарит много приятных сюрпризов.

Некоторые Змеи смогут открыть в себе новые таланты. Собака обещает вам крепкие супружеские отношения, финансовый подъем и карьерный рост. В конце года одинокие представители этого знака встретят свою пару.

Займитесь профилактикой здоровья: наладьте режим сна и питания, займитесь спортом.

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Лошадь

В 2018 году Лошади будут много путешествовать и наконец посетят те места, о которых давно мечтали. Вас ждет много интересных знакомств и судьбоносная встреча с возлюбленным.

Новые любовные отношения с большой вероятностью перерастут в совместную жизнь. Также Лошади серьезно займутся своей работой и добьются большого успеха.

Летом восточный гороскоп рекомендует сделать ремонт жилья, а после этого уехать в отпуск на море. Чтобы здоровье вас не беспокоило, не откладывайте поход к врачу.

Овца (Коза)

По восточному гороскопу, у Овец (Коз) 2018 год пройдет очень удачно, причем для этого вам не нужно будет прикладывать особых усилий. Вы сможете реализовать все свои идеи и открыть собственный бизнес, который, к слову, будет успешным.

Одинокие Овцы будут увлечены новым избранником, а семейные возродят романтику в отношениях.

Если вы наемный работник, то ждите большой прибыли от своих проектов. Рекомендуем отложить часть дохода в банк, тогда вас не коснутся финансовые трудности во второй половине года.

Обезьяна

2018 год станет хорошим периодом для обучения Обезьян и открытия нового дела. Творческие личности добьются славы и признания, а также получат немалую прибыль.

Деловые Обезьяны продвинутся далеко по карьерной лестнице. Общительным представителям этого знака год покажется очень размеренным, потому что встреч и знакомств станет меньше.

Очень важно в год Собаки уделять семье много времени, чтобы родные чувствовали себя нужными и любимыми.

Петух

Земляная Собака приготовила Петуху судьбоносные события, которые полностью поменяют жизнь. Но не пугайтесь раньше времени, в итоге все закончится очень хорошо и вы обрадуетесь переменам. Вам придется много времени уделять работе, чтобы получить желаемую прибыль. Иногда вы будете практически жить на работе, но радует, что семейная жизнь не пострадает от этого.

Поддержка и понимание вашей половинки будет вдохновлять вас на новые свершения. Все же летом нужно позволить себе отдохнуть и отправиться с семьей на море. Так вы наберетесь сил и поправите здоровье — а значит, сможете сделать финальный рывок в работе.

Собака

Безусловно, 2018 год — ваш год во всех пониманиях. Собакам повезет в любых делах, особенно в тех, что касаются карьеры. За счет успешной работы улучшится и материальное положение.

Одинокие Собаки в середине года смогут устроить личную жизнь. Отношения будут яркими и очень перспективными. Вы решитесь на ремонт или расширите жилье. В этих хлопотах вам помогут все члены семьи. В целом, на протяжении 2018 года Собакам будет сопутствовать успех в любых начинаниях.

Кабан

В 2018 году Кабаны смогут расставить приоритеты и понять, что для них действительно важно.

Финансовое положение будет стабильным в течение всего года. Но самым прибыльным периодом станет начало весны: возможно, вы даже сможете приобрести недвижимость за счет полученных средств.

Летом одинокие Кабаны смогут устроить свою личную жизнь: отношения будут счастливыми и могут закончиться свадьбой. Семейных Кабанов ожидает гармония, все конфликты загладятся. В вашей семье будет полное доверие и взаимопонимание.