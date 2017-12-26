Новый год уже на пороге и стучится в наши двери. Потому нужно подумать о поздравлениях для родных и близких.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Новым годом 2018.

Любой обрадуется веселой СМС-ке, которая несет в себе теплые поздравления с Новым годом.

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Подойдут даже шутливые СМС, так как Желтая собака любит хорошую каплю юмора.

Пусть собака вам подарит

Год без горя и печали,

Принесет в зубах удачу

И здоровье с ней в придачу.

***

Пришла Собака к нам с добром,

С уютом, с верностью, с любовью,

Наполнит души всем теплом,

Подарит крепкое здоровье!

Желаю я, чтоб всем нам Пес

Большое счастье подарил,

Достаток и успех принес,

И много бодрости и сил!

***

Поздравляю с Новым годом!

Пусть же будет он задорным,

И веселым, и смешным,

Добрым, милым, озорным.

И еще желаю в шутку

Въехать в новенькую будку.

Пободрей держите хвост!

Счастье пусть лизнет вас в нос!

***

В год 2018

Не должны вы огорчаться.

Это будет лучший год.

Вам собака принесет

Счастье, радость и везение,

Тут не может быть сомнения.

И здоровье в этот год

Ни за что не подведет.

***

Позабудь про все тревоги,

Год Собаки на пороге!

Пусть она тебя хранит

От несчастий и обид.

В год 2018

Я желаю наслаждаться

Каждым мигом, каждым днем.

Только радость будет в нем!

***

Год 2018-ть

Продолжает приближаться.

В наступающем году

Позабудьте про нужду.

Пусть собака в этот год

Вам богатство принесет,

А еще к деньгам в придачу

Радость, счастье и удачу!

***

Год Собаки наступает,

Его символ — верный друг!

Пусть он вас оберегает

От всех бед и от разлук.

Желаю, чтобы Пес

Вам сулил удачу,

Здоровья всем принес,

И радости в придачу!

***

Пусть в 2018 год

Щенок подарков принесет.

Под елочку удачу кинет,

Успех в коробку пусть закинет.

Здоровья, радости, тепла.

В семье царит пусть доброта!

Любовь, уют и понимание,

Щепотку чуда и внимания!

***

С Новым годом поздравляю!

Пусть он ласковым щенком

В вашу жизнь ворвется, окружая

Вас заботой, лаской и теплом.

***

В год Собаки чтоб исчезли

И тревоги, и болезни!

От души повеселитесь

И с печалью распроститесь.

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Вообще не дарю подарки на Новый год Результаты Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Напомним, Факты ICTV писали, куда можно сходить на Новый год 2018.