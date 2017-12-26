Новый год уже на пороге и стучится в наши двери. Потому нужно подумать о поздравлениях для родных и близких.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Новым годом 2018.
Любой обрадуется веселой СМС-ке, которая несет в себе теплые поздравления с Новым годом.
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Подойдут даже шутливые СМС, так как Желтая собака любит хорошую каплю юмора.
Пусть собака вам подарит
Год без горя и печали,
Принесет в зубах удачу
И здоровье с ней в придачу.
***
Пришла Собака к нам с добром,
С уютом, с верностью, с любовью,
Наполнит души всем теплом,
Подарит крепкое здоровье!
Желаю я, чтоб всем нам Пес
Большое счастье подарил,
Достаток и успех принес,
И много бодрости и сил!
***
Поздравляю с Новым годом!
Пусть же будет он задорным,
И веселым, и смешным,
Добрым, милым, озорным.
И еще желаю в шутку
Въехать в новенькую будку.
Пободрей держите хвост!
Счастье пусть лизнет вас в нос!
***
В год 2018
Не должны вы огорчаться.
Это будет лучший год.
Вам собака принесет
Счастье, радость и везение,
Тут не может быть сомнения.
И здоровье в этот год
Ни за что не подведет.
***
Позабудь про все тревоги,
Год Собаки на пороге!
Пусть она тебя хранит
От несчастий и обид.
В год 2018
Я желаю наслаждаться
Каждым мигом, каждым днем.
Только радость будет в нем!
***
Год 2018-ть
Продолжает приближаться.
В наступающем году
Позабудьте про нужду.
Пусть собака в этот год
Вам богатство принесет,
А еще к деньгам в придачу
Радость, счастье и удачу!
***
Год Собаки наступает,
Его символ — верный друг!
Пусть он вас оберегает
От всех бед и от разлук.
Желаю, чтобы Пес
Вам сулил удачу,
Здоровья всем принес,
И радости в придачу!
***
Пусть в 2018 год
Щенок подарков принесет.
Под елочку удачу кинет,
Успех в коробку пусть закинет.
Здоровья, радости, тепла.
В семье царит пусть доброта!
Любовь, уют и понимание,
Щепотку чуда и внимания!
***
С Новым годом поздравляю!
Пусть он ласковым щенком
В вашу жизнь ворвется, окружая
Вас заботой, лаской и теплом.
***
В год Собаки чтоб исчезли
И тревоги, и болезни!
От души повеселитесь
И с печалью распроститесь.
Вы уже подготовили новогодние подарки?
Напомним, Факты ICTV писали, куда можно сходить на Новый год 2018.