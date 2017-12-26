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СМС-поздравления с Новым годом 2018

Новый год уже на пороге и стучится в наши двери. Потому нужно подумать о поздравлениях для родных и близких.

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Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Новым годом 2018.

Любой обрадуется веселой СМС-ке, которая несет в себе теплые поздравления с Новым годом.

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Подойдут даже шутливые СМС, так как Желтая собака любит хорошую каплю юмора.

Пусть собака вам подарит
Год без горя и печали,
Принесет в зубах удачу
И здоровье с ней в придачу.

***

Пришла Собака к нам с добром,
С уютом, с верностью, с любовью,
Наполнит души всем теплом,
Подарит крепкое здоровье!

Желаю я, чтоб всем нам Пес
Большое счастье подарил,
Достаток и успех принес,
И много бодрости и сил!

***

Поздравляю с Новым годом!
Пусть же будет он задорным,
И веселым, и смешным,
Добрым, милым, озорным.

И еще желаю в шутку
Въехать в новенькую будку.
Пободрей держите хвост!
Счастье пусть лизнет вас в нос!

***

В год 2018
Не должны вы огорчаться.
Это будет лучший год.
Вам собака принесет
Счастье, радость и везение,
Тут не может быть сомнения.
И здоровье в этот год
Ни за что не подведет.

***

Позабудь про все тревоги,
Год Собаки на пороге!
Пусть она тебя хранит
От несчастий и обид.

В год 2018
Я желаю наслаждаться
Каждым мигом, каждым днем.
Только радость будет в нем!

***

Год 2018-ть
Продолжает приближаться.
В наступающем году
Позабудьте про нужду.

Пусть собака в этот год
Вам богатство принесет,
А еще к деньгам в придачу
Радость, счастье и удачу!

***

Год Собаки наступает,
Его символ — верный друг!
Пусть он вас оберегает
От всех бед и от разлук.

Желаю, чтобы Пес
Вам сулил удачу,
Здоровья всем принес,
И радости в придачу!

***

Пусть в 2018 год
Щенок подарков принесет.
Под елочку удачу кинет,
Успех в коробку пусть закинет.

Здоровья, радости, тепла.
В семье царит пусть доброта!
Любовь, уют и понимание,
Щепотку чуда и внимания!

***

С Новым годом поздравляю!
Пусть он ласковым щенком
В вашу жизнь ворвется, окружая
Вас заботой, лаской и теплом.

***

В год Собаки чтоб исчезли
И тревоги, и болезни!
От души повеселитесь
И с печалью распроститесь.

Вы уже подготовили новогодние подарки?

Результаты

Напомним, Факты ICTV писали, куда можно сходить на Новый год 2018.

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