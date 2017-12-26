В какие дни людей чаще тянет к сексу

Ученые выяснили, что людей чаще тянет к сексу в праздничные дни.

Во время исследования они проанализировали несколько миллионов записей пользователей из 130 стран в соцсетях и поисковые запросы за 10-летний период.

Как выяснилось, упоминание секса и связанных с ним вещей ощутимо возрастало в дни значимых праздников, как светских, так и религиозных, а спустя девять месяцев отмечалось повышение рождаемости.

Наибольший всплеск интереса к сексу в канун Рождества наблюдался в странах, где преобладали мусульмане или христиане.

Наибольшее внимание ученых привлек Ураза-Байрам, исламский праздник, дата которого может меняться. Несмотря на то, что в разные годы он отмечался в разные дни, интерес к сексу у пользователей возрастал именно к назначенному дню празднования.

Ранее предполагалось, что повышенный интерес к сексу у людей в определенные периоды времени может быть обусловлен природными факторами, например, продолжительностью светлого времени суток. Однако исследование показывает, что это явление носит скорее культурный характер.

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