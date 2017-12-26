Как не разориться на праздники: новогодние подарки до 300 грн

Новый год уже совсем близко, а значит пора выбирать подарки для друзей и коллег. Факты ICTV собрали идеи подарков, на случай, если вы ищете недорогие варианты.
Факты ICTV собрали идеи оригинальных и недорогих подарков, которые помогут порадовать ваших близких в самую волшебную ночь в году.
Игрушка-антистресс
Поскольку именно собака – символ Нового года 2018, не бойтесь выбирать подарки этой тематики. Как вариант – игрушка-антистресс, наполненная специальными силиконовыми шариками-гранулами. Подарок очень мягкий, прекрасно снимает стресс и тренирует мелкую моторику.
Магнитная доска на холодильник
Интересный и очень практичный подарок, который можно найти в разных формах. На специальной грифельной доске можно оставлять записи мелом, назначать встречи и даже выражать свои чувства.
Экочеловечек
Оригинальный сувенир, который не занимает много места на рабочем столе и вместе с тем, радует глаз. Голова человечка заполнена грунтом с семенами. При желании в горшочек можно посадить любое растение, например, кактус.
Деревянный блокнот
Считаете блокнот скучным подарком? А вот и неправда! Деревянная обложка, изготовленная из ценных пород ореха, дуба, ясеня, черешни и клена, выглядит крайне необычно и солидно. А изображение собаки добавит подарку новогоднего символизма.
Авторские украшения
Все знают о том, что девушки любят различные украшения. Особенно ценно, если они будут уникальными. Выберите колье, серьги или брошь ручной работы – они не только отлично дополнят праздничный образ, но и подарят волшебное настроение.
Гребень для бороды
Подарок для настоящего бородача! Если Ваш мужчина следит за своей бородой и уделяет ей немало времени, порадуйте его стильным раскладным гребнем.
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Чашка-напоминание
Очень милый и практичный подарок! В комплекте керамическая чашка, ложечка, подставка и маркер, с помощью которого можно оставить послание или “разрисовать” чашку на свой вкус. Главное – подойти к делу с фантазией!
Деревянная подставка для гаджета
Подставка под телефон и планшет – незаменимая вещь, которую смело можно дарить друзьям или коллегам на Новый год. Оригинальная деревянная подставка с петриковской росписью украсит любой рабочий стол и пространство, а также будет напоминать об украинских традициях.
Настольная игра
Падающая башня (Дженга) – отличная настольная игра для семьи или дружной компании. Развлечение тренирует ловкость, внимательность и пространственное мышление, а также дарит хорошее настроение.
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Фото: zozulkajewelry, podaro4ek, beridari, pixabay