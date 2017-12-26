Какая реальная стоимость биткоина – аналитики

Аналитики банка Morgan Stanley провели исследование и выяснили, насколько оправдана текущая цена биткоина в $15 391.

Об этом сообщает Business Insider.

Так, эксперты отметили, что криптовалюта сильно отличается от золота или официальной валюты, ведь никак не связана с процентной ставкой.

Она больше напоминает платежную сеть, где не взимается комиссия за транзакции. Подчеркивается, что ее цена с трудом поддается вычислению с помощью классических средств экономического анализа.

Кроме того, сам биткоин может стоить ноль долларов, а его реальный “вес” определяется исключительно степенью востребованности расчетной системы.

– Если никто не будет использовать технологию для оплаты, его ценность будет нулевой, — считает глава команды экспертов Джеймс Фосетт.

Аналитики считают, средняя величина транзакций в биткоинах за сутки составляет около трех миллиардов долларов. При этом на валютном рынке объем торгов превышает пять триллионов.

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