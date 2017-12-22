Когда в Украине начнут выписывать штрафы водителям на основе фото и видео

Одним из ключевых пунктов нового закона №5364 является возможность выписать штраф нарушителю заочно – на основе фото и видео. А это дает путевку в жизнь фото- и видеофиксации нарушений ПДД Украины. Система заработает уже в 2018 году

Затем владельцу автомобиля придет “письмо счастья” – постановление о привлечении к административной ответственности.

В идеале это должно произойти в течении трех дней, сообщает Аutocentre.ua.

Соответственно, новый закон о парковке – первый официальный документ, легализировавший фиксацию нарушений ПДД. Это первый шаг, за которым наверняка последует внедрение целой системы дорожных камер, которые будут отслеживать нарушителей в автоматическом режиме. В первую очередь, речь, конечно же, идет о борьбе с превышением скорости.

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К слову, системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД была запущены в Украине еще в ноябре этого года.