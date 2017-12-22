PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4=
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Авто / Когда в Украине начнут выписывать штрафы водителям на основе фото и видео/

Когда в Украине начнут выписывать штрафы водителям на основе фото и видео

Одним из ключевых пунктов нового закона №5364 является возможность выписать штраф нарушителю заочно – на основе фото и видео. А это дает путевку в жизнь фото- и видеофиксации нарушений ПДД Украины. Система заработает уже в 2018 году

Затем владельцу автомобиля придет “письмо счастья” – постановление о привлечении к административной ответственности.

В идеале это должно произойти в течении трех дней, сообщает Аutocentre.ua.

Соответственно, новый закон о парковке – первый официальный документ, легализировавший фиксацию нарушений ПДД. Это первый шаг, за которым наверняка последует внедрение целой системы дорожных камер, которые будут отслеживать нарушителей в автоматическом режиме. В первую очередь, речь, конечно же, идет о борьбе с превышением скорости.

Читайте: В Киеве разрешили эвакуировать машины “героев парковки”

К слову, системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД была запущены в Украине еще в ноябре этого года.

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх