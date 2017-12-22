Специалисты из ателье Vilner представили тюнинг Toyota Land Cruiser, в котором кардинально изменили салон автомобиля.

Об этом сообщает АвтоЦентр.

В Автомобиль поставили кресла от седана BMW 5 Series E60, а “внутренности” обшили десятками метров кожи и алькантары бордового цвета.

Также Toyota Land Cruiser получил руль с измененным профилем и кожаной оббивкой.

Читайте: Первый тизер электрического седана от Infiniti

Также специалисты подготовили фирменную дорожную сумку, которая оформлена в стиле салона, а плечевой ремень сделан из ткани как у ремня безопасности, пряжки — из карбона, а ручки из кожи под углеродное волокно.











Toyota Land Cruiser сделали тюнинг под BMW 5 Series / 6 фотографий

К слову, легендарный ЛуАЗ, которого в народе называют Волынец, уж больно многим похож на немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class.

Фото: АвтоЦентр