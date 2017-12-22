Освобождение Киева от снега: водителей просят убрать авто с обочин (СПИСОК УЛИЦ)

Столичных водителей просят с 22 до 25 декабря не оставлять свои авто на обочинах и тротуарах, поскольку в эти дни будет проходить масштабная уборка и вывоз снега.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что снег будут вывозить в две смены в соответствии с графиком: первая смена – с 08.00 до 20.00, вторая – с 20.00 до 08.00.

Киевавтодор дает список улиц, где будут убирать снег.

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К слову, в выходные на всей территории Украины прогнозируют снег, только в воскресенье осадки оставят южные и восточные регионы.

Фото: Київавтодор