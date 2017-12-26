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Культовый внедорожник Land Rover станет электрокаром

Версию с электрической силовой установкой получит Land Rover Defender нового поколения. Официально это пока еще не подтверждено.

Об этом сообщает Motoring со ссылкой на инсайдерскую информацию.

У электрической версии нового Land Rover Defender будет, якобы, один электромотор и мощная батарея. Больше ничего о такой версии не известно. Сообщается только, что электрическая силовая установка будет достаточно мощной и эффективной.

На одной подзарядке такой внедорожник сможет проехать, как мы думаем, около 500 км. Во всяком случае, именно к такой цифре сейчас стремятся автопроизводители, создающие электрические кроссоверы и SUV.

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Мировая премьера нового Defender должна состояться в конце 2018 года, а в продаже он появится в 2019 году. Его построят на той же алюминиевой платформе.

Напомним, самые безопасные авто 2018.

 

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