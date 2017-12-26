Наибольшее количество опасных пешеходных переходов в Киеве находится в Оболонском, Деснянском, Дарницком и Голосеевском районах.

Такие результаты мониторинга состояния пешеходных переходов столицы сообщил на пресс-конференции активист ОО Центр развития города Федор Губенков, сообщает Укринформ.

По словам Губенкова, статистика опасных пешеходных переходов по районам города такова: в Оболонском – 54, Деснянском – 40, Дарницком – 33, Голосеевском – 30, Днепровском – 22 и Печерском – 21, Шевченковском – 20, Соломенском – 16, Подольском – 8 и Святошинском – 5.





















Наиболее опасные пешеходные переходы в Киеве (КАРТА) / 11 фотографий

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