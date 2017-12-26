Новый Ford Ranger выпустили на бездорожье

Новый Ford Ranger представят 7 февраля в Бангкоке (Таиланд).

Изначально покажут заряженный вариант Ford Ranger Raptor. По предварительной информации, его оснастят новым 2,0-литровым битурбодизелем мощностью свыше 200 л. с.

Впрочем, не исключено, что позже также появится Форд Рейнджер Раптор с 2,7-литровым бензиновым V6 твин-турбо, пишет Автоцентр.

В паре с двигателем будет работать новая 10-ступенчатая АКПП. Известно, что в основе Ford Ranger 2019 лежит полностью новая рамная платформа с многорычажной задней подвеской.

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Новый Ford Ranger Raptor будет отличаться от стандартной модели расширенной колеей, увеличенным до 250 мм клиренсом и более длинноходой подвеской. Кроме того, он получит дисковые тормоза всех колес и внедорожные шины BF Goodrich размером 285/70 R17.

Напомним, Ford создала кроватку для маленьких детей Max Motor Dreams cot, имитирующую поездку в автомобиле.