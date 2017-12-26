Украинец Сергей Кравченко из Кировоградской области переделал свой старый ЗАЗ-965 в лимузин. Для этого ему понадобилось два года.

Его длина больше оригинала в 3-3.5 раза, пишет AutoNews.

На 100 км авто использует только 5 л горючего. Максимальная скорость – 70 км/час.

Для лимузина понадобилось три горбатых.

Дизайн авто староват, к тому же усиленным цветом кузова под “сурик”.

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Сергей расширил колесные арки, сделал дутыми крылья и добавил еще по одной фаре.

Но внутри автор постарался использовать некоторые атрибуты “лимузиновости”, например, олдскульный телефон, холодильник, бар, люк.











Украинец из старого ЗАЗа сделал лимузин / 6 фотографий

Напомним, ЗАЗ прекращает производство Lanos из-за “евроблях”.