В Украине снова подорожал бензин: 95-й продают почти за 32 грн

На некоторых автозаправках с 22 по 26 декабря бензин А-95+ подорожал до 31,86 грн за литр.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.

В частности, это касается АЗС сети Shell, где все виды топлива подорожали на 8-13 коп./л: А-92 – до 28,57 грн/л, А-95 – до 29,57 грн/л, А-95+ – до 31,86 грн/л, а дизтопливо – до 27,32 грн/л.

При этом на 20-30 коп./л поднялись цены на топливо в сети KLO, а в сети Marshal, Фактор, Катрал и Luxwen – на 0,5-0,50 грн/л.

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К слову, к концу года бензин и дизтопливо в Украине могут подорожать еще на 40-50 копеек.