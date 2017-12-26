Как холостой ход угрожает двигателю авто

В двигателе на малых оборотах снижается давление масла и усложняется его циркуляция.

При длительной работе двигателя вхолостую более десяти минут в камеры сгорания цилиндров поступает ограниченное количество горючей смеси, но с учетом низких оборотов даже при небольшом ее содержании она не успевает сгореть полностью. Все это повышает нагрузку на силовой агрегат, пишет autonews.ua.

Во время длительного пребывания в замедленной пробке иногда даже можно почувствовать запах несгоревшего бензина, который “выплевывает” глушитель вместе с выхлопными газами. К тому же длительная работа двигателя на холостом ходу может привести к перегреву катализатора и выходу его из строя.

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Кроме того, при чрезмерном использовании низких и холостых оборотов высокая вероятность образования отложений сажи на свечах зажигания. Нагар существенно ухудшает их функционирование, что может стать причиной повышенного расхода топлива, снижения мощности и других проблем.

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