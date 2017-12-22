Ученые сказали, кто мудрее – бедные или богатые

Люди из низших слоев в межличностных конфликтах оказались более непредвзятыми, лучше понимали ограниченность собственных знаний и рассматривали проблему с разных сторон.

Об этом сообщается в журнале Proceedings of the Royal Society, пишет N+1.

В новой работе психологи Игорь Гроссман (Igor Grossmann) и Джастин Бриенца (Justin Brienza) из Университет Уотерлу попытались определить, есть ли связь между социальным классом и мудростью при решении конфликтов. Исследование проходило в два этапа: в первом приняли участие 2145 человек, во втором — 299.

Команда ученых провела онлайн-опрос, участниками которого стали жители США. Добровольцы должны были вспомнить любую недавнюю ссору, например с другом или коллегой, а потом заполнить анкету. Она состояла из 20 вопросов, которые выясняли детали поведения респондентов во время конфликта, например пытались ли они понять причины действий другого человека или старались ли они посмотреть на ситуацию со стороны.

Параллельно Гроссман и Бриенца собирали статистику о средних доходах.

Во второй части исследования участвовали представители разных классов, — от бедных безработных до богатых, проживающих в штате Мичиган. Они проходили тест Векслера на уровень интеллекта, а также читали три письма в колонку советов “Дорогая Эбби”. В одном из них, например, спрашивалось о выборе сторон в споре между общими друзьями. После прочтения каждый участник обсуждал с интервьюером, как будет развиваться описанная читателем ситуация.

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Результаты онлайн-опроса показали, что люди, принадлежавшие к более низким социальным слоям, рассуждают мудрее, чем представители среднего высшего класса (коэффициент корреляции −0,39). С другой стороны, достоверной связи между уровнем интеллекта и мудростью в межличностных конфликтах ученым обнаружить не удалось.

Напомним, ученые поставили под сомнение, что мужские тела от природы более атлетичны, чем женские.