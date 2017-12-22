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Ученые нашли звезду смерти

Звезда RZ Piscium разрушает экзопланеты, вращающиеся вокруг нее. Это объясняет загадочные непериодические затмения звезды, которые на самом деле оказались облаками из пыли и газа.

К такому выводу пришли астрономы университета Индианы, передает EurekAlert!.

Звезда расположена в 550 световых годах от Земли в направлении созвездия Рыб. По словам ученых, периодически ее яркость снижается в 10 раз, а затем снова возрастает. При этом RZ Piscium начинает излучать больше энергии в инфракрасном спектре, что указывает на наличие облака пыли. Предполагалось, что она является молодой звездой, окруженной плотным поясом астероидов, которые часто сталкиваются и измельчаются.

За звездой наблюдали с помощью телескопа XMM-Newton, 3-метрового рефлекторного телескопа Шейна в Ликской обсерватории и 10-метрового телескопа Кек.

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Выяснилось, что возраст звезды составляет 30-50 миллионов лет. При этом облака пыли и вещества у новых звезд пропадают после нескольких миллионов лет. Однако у RZ Piscium они остаются до сих пор.

Астрономы предполагают, что звезда разрушает экзопланеты, например, сдувая вещество с близко расположенных к ней газовых гигантов.

Кстати, ученые убеждены, что Марс стал красным из-за остатков воды, которые не испарились из планеты.

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